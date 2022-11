Harter Kampf, tiefer Platz und ein glücklicher, aber verdienter Sieger

So., 13.11.2022, 14:45 Uhr

So könnte man das Spiel relativ schnell zusammenfassen. Was die Zuschauer aber am Sonntag zu sehen bekamen, hatte aufgrund des Platzes wenig mit Fußball spielen, sondern eher mit Fußball kämpfen zu tun.

Kommen wir zum Spielverlauf. Wir fanden zunächst gut ins Spiel und konnten die langen Bälle des Gegners durch unsere in diesem Spiel sehr aufmerksame Verteidigung gut entschärfen. Vorne kamen wir mit unserer schnellen Offensive immer wieder zu guten Abschlussmöglichkeiten. Die besten vergaben Denis und Prägi freistehend vor dem gegnerischen Gehäuse. In der 25. Minute stellte der Schiedsrichter mit seinem Pfiff die Partie fast auf den Kopf. Er Pfiff ein Handspiel welches zwar korrekt war, er aber definitiv nicht gesehen haben konnte. Sehr ärgerlich, aber in der Gesamtbetrachtung natürlich korrekt. Arndt hielt diesen gut geschossenen Elfmeter und vor allem den Nachschuss sensationell.

Die 2. Halbzeit begann dann mit einem kurzen Schockmoment. Wieder zeigte der Schiedsrichter richtigerweise wegen einem Handspiel im 16er auf den Punkt. Diesen Elfmeter drosch Michael Jansen unhaltbar unter die Latte. Wir mussten uns kurz schütteln und antworteten dann mit Effektivität. 54. Min langer Ball auf Marcel, Ballannahme, Tor , 56. Min Freistoß Marcel, geblockt, Nachschuss Meier, Tor , 58. Min schöner Diagonalpass auf Marcel, 16er Kante (diese Position mag er sehr gerne), Flatinho ins lange Eck, Tor