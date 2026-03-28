»Harter, gebrauchter Tag«: Kelheim gleich zweimal von Spitze verdrängt

Die Mannen des ATSV Kelheim können's selbst nicht so recht fassen, was sich da im "komischen Spiel" gegen den FSV VfB Straubing zugetragen hat... – Foto: Alfred Brumbauer

Dieser Samstagnachmittag in der Bezirksliga-West wirbelte die Tabellenspitze ordentlich durcheinander und sorgte am Ende für einen fast schon dramatischen Führungswechsel. Im Fokus stand dabei das Spitzenspiel zwischen dem bisherigen Tabellenführer ATSV Kelheim und dem FSV VfB Straubing. Trotz einer komfortablen 2:0-Führung gaben die Kelheimer die Partie noch völlig aus der Hand und mussten sich den formstarken Gäubodenstädtern am Ende mit 2:4 geschlagen geben.

Nutznießer dieses Patzers war der bis dato punktgleiche Rivale Türk Gücü Straubing, der seine knifflige Auswärtsaufgabe beim FC Walkertshofen souverän mit 2:0 löste und damit den Thron der Liga erklomm.

Auch der FC Ergolding unterstrich seine Ambitionen auf die Spitzenposition eindrucksvoll: Durch einen deutlichen 4:0-Heimerfolg gegen den TV Geisenhausen schob sich die Heckner-Elf in der Tabelle ebenfalls an der Truppe von Jürgen Schmid vorbei auf den zweiten Rang.

Am anderen Ende des Tableaus gelang dem ASCK Simbach ein extrem wichtiger Befreiungsschlag im Abstiegskampf. Das vormalige Schlusslicht stand gegen den SV Neufraunhofen unter gewaltigem Zugzwang, lieferte jedoch ab - und sicherte sich mit einem verdienten 3:1-Heimsieg drei lebenswichtige Punkte.

Dieser Erfolg hat unmittelbare Auswirkungen auf das Tabellenende: Durch den gleichzeitigen Patzer des TV Geisenhausen in Ergolding konnten die Simbacher die „Rote Laterne“ an den TVG weiterreichen. Während der Kampf um den Aufstieg durch den Straubinger Sprung an die Spitze von Neuem entfacht wurde, hat sich das Tabellenende durch den Simbacher Heimsieg ebenfalls wieder neu geordnet...