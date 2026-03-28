»Harter, gebrauchter Tag«: Kelheim gleich zweimal von Spitze verdrängt

Dieser Samstagnachmittag in der Bezirksliga-West wirbelte die Tabellenspitze ordentlich durcheinander und sorgte am Ende für einen fast schon dramatischen Führungswechsel. Im Fokus stand dabei das Spitzenspiel zwischen dem bisherigen Tabellenführer ATSV Kelheim und dem FSV VfB Straubing. Trotz einer komfortablen 2:0-Führung gaben die Kelheimer die Partie noch völlig aus der Hand und mussten sich den formstarken Gäubodenstädtern am Ende mit 2:4 geschlagen geben.
Nutznießer dieses Patzers war der bis dato punktgleiche Rivale Türk Gücü Straubing, der seine knifflige Auswärtsaufgabe beim FC Walkertshofen souverän mit 2:0 löste und damit den Thron der Liga erklomm.
Auch der FC Ergolding unterstrich seine Ambitionen auf die Spitzenposition eindrucksvoll: Durch einen deutlichen 4:0-Heimerfolg gegen den TV Geisenhausen schob sich die Heckner-Elf in der Tabelle ebenfalls an der Truppe von Jürgen Schmid vorbei auf den zweiten Rang.
Am anderen Ende des Tableaus gelang dem ASCK Simbach ein extrem wichtiger Befreiungsschlag im Abstiegskampf. Das vormalige Schlusslicht stand gegen den SV Neufraunhofen unter gewaltigem Zugzwang, lieferte jedoch ab - und sicherte sich mit einem verdienten 3:1-Heimsieg drei lebenswichtige Punkte.
Dieser Erfolg hat unmittelbare Auswirkungen auf das Tabellenende: Durch den gleichzeitigen Patzer des TV Geisenhausen in Ergolding konnten die Simbacher die „Rote Laterne“ an den TVG weiterreichen. Während der Kampf um den Aufstieg durch den Straubinger Sprung an die Spitze von Neuem entfacht wurde, hat sich das Tabellenende durch den Simbacher Heimsieg ebenfalls wieder neu geordnet...
Nach der Halbzeit haben wir die Riesenchance, aus fünf Metern das 3:1 zu erzielen - doch der Ball ging am Tor vorbei. Dann nochmal eine Riesenmöglichkeit durch Daniel Merkl, dessen Versuch am Pfosten landet. Die Partie ist dann gekippt zugunsten der Straubinger: zunächst der 2:2-Ausgleich - und kurz darauf dann noch eine rote Karte gegen unseren Kapitän. Zehn Minuten vor Schluss dann das 2:3 aus unserer Sicht und - nachdem wir hinten aufgemacht haben - noch das 2:4. Ein ganz komisches Spiel, ein ziemlich harter, gebrauchter Tag. Jetzt heißt's: Mund abwischen, damit wir am nächsten Donnerstag gegen Pfarrkirchen wieder die Kurve kriegen."
Das Spiel aus Sicht von Thomas Gabler, Sportlicher Leiter FSV VfB Straubing: "Respekt an unser Team! Das war heute ein klasse Kampf! Wir sind nach 20 Minuten mit 0:2 hinten gelegen - und dann fulminant zurückgekommen. Kelheim hatte große Chancen, auf 3:1 zu stellen - hätten sie's realisiert, wär die Begegnung wahrscheinlich anders ausgegangen. Aber wir haben tolle Moral bewiesen, bis zum Schluss alles gegeben - und waren vor allem bei Standards immer gefährlich. Der Sieg ist nicht ganz unverdient."
Das Spiel aus Sicht von Christian Brandl (Spielertrainer Walkertshofen): "Eine ärgerliche Niederlage, u.a. weil unser Spieler Zierer nach einem Allerweltsfoul eine rote Karte gezeigt bekommen hat. Laut Schiedsrichter hat er seinen Gegenspieler am Schienbein erwischt. Wenn's so schlimm gewesen wäre, hätte er wohl nicht 90 Minuten durchspielen können... die rote Karte hat unseren Verlauf jedenfalls komplett verändert und uns die Partie am Ende gekostet. Mit Elf gegen Elf wäre sicherlich etwas drin gwesen für uns - am Donnerstag geht's weiter gegen Ergolding."
Das Spiel aus Sicht von Michael Heckner, Trainer des FC Ergolding: "Ein souveräner Sieg unserer Mannschaft - mit einer guten ersten Halbzeit, die wir auch verdient in dieser Höhe in Führung liegend beendet haben. In Hälfte zwei haben wir dann das Ergebnis verwaltet - auch im Hinblick auf die Englische Woche. Klar: Man wünscht sich als Trainer, dass man die Konter sauberer zu Ende spielt und vielleicht früher das 4:0 macht, was uns aber erst ganz am Ende gelungen ist. Doch letztendlich gibt's nur drei Punkte - die haben wir geholt und am Donnerstag geht's weiter!"
Das Spiel aus Sicht von Christian Endler, Coach des SV Neufraunhofen: "Wir haben heute völlig verdient verloren, weil wir bei allen drei Gegentoren brutal mitgeholfen, ja brutale Fehler gemacht haben. Über 90 Minuten konnten wir uns lediglich zwei Torchancen erarbeiten - das ist freilich zu wenig, um so ein Spiel zu drehen. Das eine Tor, das wir erzielt haben, resultierte aus einem Torwartefehler. Letztendlich war's eine enttäuschende Leistung, weil wir nicht zwingend ins letzte Drittel vordringen konnten. Wir haben's nie geschafft, den Druck auf Simbach so aufzubauen, dass sie Fehler machen. Jetzt gilt's die Kräfte wieder zu bündeln und irgendwann den Bock umzustoßen. Hoffe, dass wir am Donnerstag wieder anders auftreten."