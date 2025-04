Harter Fight erwartet: Hansa Wittstock empfängt SV Empor Schenkenberg

Morgen, 15:00 Uhr FK Hansa Wittstock 1919 Wittstock SV Empor Schenkenberg 1928 Schenkenberg 15:00 PUSH

Ein interessantes Aufeinandertreffen steht bevor, wenn der FK Hansa Wittstock 1919 den SV Empor Schenkenberg empfängt. Wittstock, derzeit auf Platz acht mit 31 Punkten, zeigte zuletzt eine starke Leistung gegen SV Grün-Weiß Brieselang, als sie mit 4:0 siegten. Sergei Paschtschenko (3.), Tommy Hordan (16.), Tobi Eckardt per Elfmeter (31.) und nochmals Hordan (75.) sicherten die klare Führung, die Hansa den achten Platz bescherten.

Der SV Empor Schenkenberg, der mit 34 Punkten und dem sechsten Platz ebenfalls im oberen Drittel der Tabelle mitmischt, konnte im letzten Spiel einen überzeugenden 4:1-Sieg gegen FSV Veritas Wittenberge/Breese einfahren. Martin Rebesky (11.) brachte Empor in Führung, doch Frederik Töpfer glich für die Gäste aus (21.). In der zweiten Halbzeit drehten Finn Niklas Spirius (53.), Pascal Karaterzi (58.) und Rico Schilling (64.) das Spiel zugunsten der Schenkenberger. Empor möchte diese gute Form mitnehmen und in Wittstock punkten, um weiter den Anschluss an die obere Tabellenregion zu wahren.

Beide Teams haben ihre Stärken und werden alles daransetzen, diesen wichtigen Sieg zu holen. Wittstock hat den Heimvorteil, doch Schenkenberg hat zuletzt gezeigt, dass sie nicht zu unterschätzen sind. Wer wird sich durchsetzen und wertvolle Punkte im Kampf um die oberen Plätze sichern? Es bleibt abzuwarten, aber eines ist sicher – das wird ein heiß umkämpftes Spiel!