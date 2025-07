Nach sechs Wochen Vorbereitung geht's für die Vilstallöwen am Freitagabend in Landau wieder um Punkte. – Foto: Thomas Martner

"Harter Brocken" zum Saisonauftakt: FCVE am Freitag in Landau +++ Vilstallöwen starten am Freitagabend auswärts beim Bezirksligaabsteiger - FCVE II und III zum "Bürgerfest" nach Vilsheim +++

Es geht wieder los: Nach knapp sechs Wochen Vorbereitung startet der FCVE in die Saison 2025/26 und hat zum Auftakt gleich mal ein richtiges Schwergewicht vor der Brust: Beim ambitionierten FSV Landau, welcher in der Vorsaison noch in der Bezirksliga antrat, stehen Hagenberger und Co. schon am ersten Spieltag vor einem echten Prüfstein.

Bei der Generalprobe am vergangenen Samstag gegen Neumarkt St. Veit konnte man am Ende noch den Siegtreffer erzielen, wenngleich man den Vilstallöwen besonders in der zweiten Halbzeit anmerkte, dass einige Spieler nach der langen Vorbereitung schwere Beine hatten. Löwencoach Andreas Kirschner nach dem letzten Testspiel: "Nach einer intensiven, erkenntnisreichen Vorbereitungsphase konnten wir diese dann auch mit einem überzeugenden und verdienten 1:0-Sieg gegen einen ambitionierten TSV Neumarkt abschließen. Im Spielaufbau agierten wir in Hälfte zwei dann zwar etwas behäbig und nicht mehr ganz so agil, jedoch spielten wir uns auch hier noch zahlreiche hochkarätige Torchancen heraus, die für ein deutlicheres Ergebnis hätten sorgen müssen!" Sa., 19.07.2025, 16:00 Uhr FC Velden-Eberspoint FCVE 2023 TSV Neumarkt St. Veit Neumarkt St. 1 0 Abpfiff

Gegen Landau erwartet der Löwentrainer eine starke Heimelf mit einigen hochkarätigen Akteuren: "Hier erwartet uns zu Beginn gleich ein Titelanwärter, der den wohl reifsten und hochwertigsten Kader der Liga aufbieten kann. Mit Perstorfer, Metzl, Ortmeier und Putz sind das mal nur vier Spieler von vielen, deren Qualitäten nichts mit Kreisliga zu tun haben. Dennoch brauchen wir uns nicht verstecken - ganz im Gegenteil wollen wir unsere positive Energie und den tollen Teamspirit auch in die neue Saison transportieren und definitiv auch gleich auswärts positiv starten." Verletzungsbedingt fehlen werden definitiv Robert Nitzl und Thomas Galler. Privat verhindert fehlt Fabian Kagerbauer. Ansonsten sind bei den Vilstallöwen alle Mann an Bord.