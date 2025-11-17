„Harter Brocken“ – Planegg muss Rückschlag im Titelkampf hinnehmen

Aufstiegsrennen in der Bezirksliga Süd: SV Planegg verliert zum Jahresabschluss im letzten Heimspiel des Jahres gegen den SV Pullach.
Und am Ende ist es genauso gekommen, wie es sich Pero Vidak nicht gewünscht hatte. Im letzten Spiel vor der dreieinhalbmonatigen Winterpause haben der SV Planegg-Krailling und sein Trainer im Kampf um Platz eins in der Fußball-Bezirksliga einen bitteren Rückschlag hinnehmen müssen. Während der neue Spitzenreiter, SC Olching, am Samstag einen völlig ungefährdeten 8:0-Heimsieg gegen Schlusslicht BCF Wolfratshausen feierte, kassierte der entthronte SVP am Sonntag zu Hause eine 1:3-Niederlage gegen den SV Pullach. „Für mich ist das schon ein harter Brocken, damit in die lange Pause zu gehen“, gab Coach Vidak zu, um sich gleich wieder kämpferisch zu geben: „Ich bin lange im Geschäft, wir werden das verkraften.“ De facto überwintern die Planegger aber mit drei Zählern Rückstand auf Olching – und haben bereits ein Spiel mehr absolviert als der direkte Titelkonkurrent.
Die dritte Saisonniederlage der Schwarz-Blauen am Sonntag im Georg-Heide-Stadion ging insgesamt in Ordnung. In einem laut Vidak „ausgeglichenen Spiel gegen einen guten, sehr motivierten Gegner“ traten die Gäste von Beginn an forsch auf. „Sie haben uns in der ersten halben Stunde total den Schneid abgekauft“, musste Planeggs Trainer zugeben. Pullach lief hoch an und bereitete den Hausherren damit Probleme, die erst in der Schlussphase der ersten Halbzeit besser ins Spiel fanden. Zwar überstand der vormalige Tabellenführer den Durchgang ohne Gegentreffer, dieser fiel aber dafür früh nach dem Seitenwechsel durch Maximilian Stapf (55.).
Doch auch die Würmtaler hatten beim letzten Auftritt des Jahres nach dem Seitenwechsel ihre Möglichkeiten. Eine davon nutzte Joker Valentino Gavric in der 69. Minute zum Ausgleich, nachdem er einen Steckpass geschickt abgeschirmt hatte und im Eins-gegen-eins cool geblieben war. Knapp zehn Minuten später hatte der Angreifer dann noch das 2:1 auf dem Fuß, doch der Ball prallte von der Unterkante der Latte zurück ins Feld – und im Gegenzug schoss David Perl Pullach in Führung. „Der Gegner war cleverer und hat es besser geschafft, das Einfache zu tun“, konstatierte Vidak, der bei seiner Mannschaft häufig die Präzision im letzten Zuspiel vermisste. Auch die Einwechslung des angeschlagenen Ex-Pullachers Martin Bauer für die Schlussphase hatte aus Planegger Sicht nicht den gewünschten Ertrag. Jubeln durften nur noch einmal die Gäste aus dem Isartal, als Robin Hoffmann tief in der Nachspielzeit einen Foulelfmeter zum 3:1-Endstand versenkte.
„Sie hatten von der Dynamik, Motivation und Aggression Vorteile“, lautete Vidaks erste Erklärung für die Heimniederlage. Einen psychischen Knacks durch den Rückschlag im Titelkampf zu einem solch unglücklichen Zeitpunkt der Saison schließt der Chefcoach dennoch aus. „Wir sind mental stärker geworden, auch weil wir wissen, was wir selbst in der Hand haben“, stellt er klar. Die Meisterschaft gehört nun zwar vorerst nicht mehr dazu, aber schließlich liegt noch mehr als ein Drittel der Saison vor den Bezirksliga-Mannschaften.