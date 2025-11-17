„Harter Brocken“ – Planegg muss Rückschlag im Titelkampf hinnehmen

Und am Ende ist es genauso gekommen, wie es sich Pero Vidak nicht gewünscht hatte. Im letzten Spiel vor der dreieinhalbmonatigen Winterpause haben der SV Planegg-Krailling und sein Trainer im Kampf um Platz eins in der Fußball-Bezirksliga einen bitteren Rückschlag hinnehmen müssen. Während der neue Spitzenreiter, SC Olching, am Samstag einen völlig ungefährdeten 8:0-Heimsieg gegen Schlusslicht BCF Wolfratshausen feierte, kassierte der entthronte SVP am Sonntag zu Hause eine 1:3-Niederlage gegen den SV Pullach. „Für mich ist das schon ein harter Brocken, damit in die lange Pause zu gehen“, gab Coach Vidak zu, um sich gleich wieder kämpferisch zu geben: „Ich bin lange im Geschäft, wir werden das verkraften.“ De facto überwintern die Planegger aber mit drei Zählern Rückstand auf Olching – und haben bereits ein Spiel mehr absolviert als der direkte Titelkonkurrent.

Die dritte Saisonniederlage der Schwarz-Blauen am Sonntag im Georg-Heide-Stadion ging insgesamt in Ordnung. In einem laut Vidak „ausgeglichenen Spiel gegen einen guten, sehr motivierten Gegner“ traten die Gäste von Beginn an forsch auf. „Sie haben uns in der ersten halben Stunde total den Schneid abgekauft“, musste Planeggs Trainer zugeben. Pullach lief hoch an und bereitete den Hausherren damit Probleme, die erst in der Schlussphase der ersten Halbzeit besser ins Spiel fanden. Zwar überstand der vormalige Tabellenführer den Durchgang ohne Gegentreffer, dieser fiel aber dafür früh nach dem Seitenwechsel durch Maximilian Stapf (55.).