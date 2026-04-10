Harter Brocken aus Steinwenden kommt auf die Eintracht zu

Einmarsch zum Abstiegskampf: Die SG Eintracht um Kapitän Deniz Darcan (Zweiter von links) und Rückkehrer Sebastian Baumann (rechts) wird sich gegen den SV Steinwenden warm anziehen müssen. Foto: Mario Luge

Bad Kreuznach. Jetzt gilt es. Mit der Partie gegen den SV Steinwenden startet die SG Eintracht am Sonntag um 15 Uhr in die „Wochen der Wahrheit“ in der Verbandsliga. Das Duell mit dem Tabellenzwölften bildet den Auftakt in die Spiele gegen die letzten Fünf der Rangfolge. Es schließen sich an: die Auswärtsauftritte beim SV Morlautern (14.) und VfB Bodenheim (16.) sowie das Heimspiel gegen den FK Pirmasens II (13.) und die Reise zum TuS Steinbach (15.).

Wie viele Punkte sind nötig, um den sicheren fünftletzten Platz zu erreichen? In den vergangenen Jahren lag das Minimum für einen sicheren Nichtabstiegsplatz deutlich auseinander – zwischen 45 in der 17er-Liga im Jahre 2018 und 30 Zählern bei 16 Klubs ein Jahr später. Unterm Strich sollten in dieser Runde 35 bis 36 Punkte reichen, wovon die Bad Kreuznacher aktuell drei Siege entfernt sind. Drei Dreier sollten das Ziel für die nächsten fünf Wochen sein. Auch wenn es nach Mario Spreitzer geht. Hochrechnungen sind im Super-Wahljahr auch bei den Fußballern angesagt: "Ich denke, dass wir mindestens 35 Zähler für den Klassenverbleib brauchen." Doch der Interimstrainer fügt an: "Aber ich will eher fünf Siege aus den nächsten fünf Partien." Wohlwissend, dass es spätestens ab jetzt "keine leichten Gegner mehr gibt".

Steinwenden ist nicht zu unterschätzen. Bei den Pfälzern hat Sascha Hamann jüngst sein Amt an Spielertrainer an Daniel Meisenheimer weitergereicht und konzentriert sich ausschließlich aufs Toreschießen. Hintergrund: Der SVS war bislang im neuen Jahr komplett ohne Sieg geblieben, punktete nur gegen Marienborn und in Herxheim (jeweils 1:1). Die Formkurve bei der Eintracht weist im selben Zeitraum zwei Siege und fünf Niederlagen aus.

Trainerfrage geklärt - Kapitän Darcan kriegt keinen Druck

Gegen die Pfälzer taten sich Blau-Weißen zuletzt schwer. In schlechter Erinnerung geblieben ist vor allem die 1:5-Pleite im Hinrundenduell vergangenen September, als sich die SGE völlig chancenlos präsentierte. Davor lagen zwei Unentschieden; in sechs Vergleichen konnten die Bad Kreuznacher nur einmal gewinnen Neben dem Fokus im sportlichen Bereich richten sich die Blicke im Nahestadion aktuell auf die Personalfragen. Das Thema Trainer für die nächste Runde ist mit der Verpflichtung von Amin Ouachchen und Baris Yakut abgehakt (wir berichteten). "Das wollen wir jetzt auch erst einmal sacken lassen", betont Spreitzer. Aber er weiß: Trotzdem muss Klarheit bei den Spielern her. "Wir haben mit allem gesprochen, die Jungs haben jetzt noch zwei Wochen Zeit, ihre Entscheidungen zu treffen." Das gilt auch für Deniz Darcan, der seit jeher Begehrlichkeiten bei Konkurrenten weckt. "Er hat immer noch einen Zwei-Jahres-Vertrag, und wir hoffen natürlich, dass er diesen bei uns erfüllt. Die neuen Trainer haben mit Deniz gesprochen. Doch er kriegt keinen Druck, sondern ausreichend Zeit." Mit dem direkten Verbandsliga-Nachbarn SG Hüffelsheim, der für die neue Runde ordentlich aufrüstet, gebe es – laut Mario Spreitzer – übrigens eine Vereinbarung, dass nicht §hinter dem Rücken der Vereine" mit Spielern gesprochen wird. Das gelte für beide Seiten.

Rieß und Wex nach Marienborn

Bereits eingetütet sind drei Abgänge: Jan Wingenter hat zur beim Liga-Konkurrenten Alemannia Waldalgesheim zugesagt. Zudem sind auch die Wechsel von Yannik Wex und Matti Rieß zurück zur TuS Marienborn fix.

Für Sonntag kann der SGE-Coach aus 24 Mann, die im Training waren, seinen Kader bilden. Verzichten muss er auf Ilker Yüksel, Daniel Pflüger und Jamal Willrich.





