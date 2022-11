Harter Arbeiter verabschiedet sich bei der Eintracht

Der Name Giesecke ist eng mit dem Fußball im Buxtehuder Ortsteil Immenbeck verbunden. In mehr als 40 Jahren engagierte sich Jörg Giesecke im Vorstand, als Trainer und zuletzt zehn Jahre als Abteilungsleiter. Für die Immenbecker ist er "eine der ganz großen Figuren in der Geschichte des Dorfsportvereins".

Trikot, Gin und eine Reise zum "Doppelpass"

Unter Giesecke, so der Verein, sei die Fußball-Abteilung enorm gewachsen. "Jörg ist für viele von uns Ansprechpartner, Boss, Organisator, Mitspieler, Trainer, Busfahrer, Ersatztorwart, tiefer Libero und vor allem ein ehrlicher und harter Arbeiter für die Eintracht gewesen." Zum Abschied gab es ein signiertes Trikot, Immenbecker Gin und eine Reise zur Fußball-Talkshow "Doppelpass" nach München.