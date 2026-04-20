Hartenholms Joker stechen: Comeback vom 0:2 zum 4:2-Sieg TuS Hartenholm dreht eine Zwei-Tore-Rückstand gegen den TSV Lägerdorf – Christ Noah Foli trifft doppelt in der Schlussphase von ck · Heute, 09:06 Uhr · 0 Leser

– Foto: Scrennshot Staige

Was für ein Nachmittag in Hartenholm. Der Gastgeber lag nach einer halben Stunde mit 0:2 im Hintertreffen, schien dem Abstiegskampf ein weiteres schwarzes Kapitel hinzuzufügen – und drehte die Partie dann in einer atemberaubenden zweiten Hälfte vollständig. Am Ende stand ein 4:2, das die Tabelle ein klein wenig freundlicher aussehen lässt, den Gästen aus Lägerdorf aber bittere Fragen aufwirft.

Dabei begann alles nach dem Drehbuch von TSV-Trainer Michael Blume. Finjas Hinrichs traf in der 18. Minute zur Führung, Andrej Jauk legte zehn Minuten später nach. Ein Lägerdorf, das in Hälfte eins kompakt stand, schnell umschaltete und den Zweikampf fast ausnahmslos gewann, schien auf Kurs Richtung dringend benötigter Dreier. „In der ersten Halbzeit hatten wir alles im Griff und führen zu Recht 2:0. Wir haben immer versucht, Fußball zu spielen", sagte Blume. Doch dann kam die Pause – und mit ihr ein anderes Hartenholm. Trainer Jörg Zenker reagierte personell: Izzet Yapakci und Alban Velija mussten weichen, David Octavio Teixeira Mateus und Santino Montell Laubinger kamen. Letzterer brauchte keine zehn Minuten, um sich in die Torschützenliste einzutragen. Sein Treffer zum 1:2 in der 56. Minute läutete die Wende ein.

In der 75. Minute glich Maximilian Kokot per Foulelfmeter zum 2:2 aus – und setzte damit den Funken, der das Spiel endgültig kippen sollte. Nur zwei Minuten später war es Christ Noah Foli, der Hartenholm erstmals in Führung brachte. Der 77.-Minuten-Treffer zum 3:2 war der emotionale Höhepunkt eines Spiels, das schon verloren schien. In der Nachspielzeit machte Foli mit seinem zweiten Treffer des Nachmittags alles klar – 4:2. Blume: „Letztendlich haben wir uns wieder den Schneid abkaufen lassen und die Kontrolle komplett verloren. Hartenholm hat mit ihren Mitteln, die wirklich beschränkt sind, uns so in die Knie gezwungen. Am Ende dann leider verdient." Was Blume so ehrlich wie ärgerlich beschrieb, war die Geschichte dieser Partie: Ein Team mit Qualität verlor sich in der zweiten Hälfte, ein anderes fand sich. Die schonungslose Selbstkritik des Lägerdorfer Coaches ließ freilich auch Raum für einen Seitenhieb auf äußere Umstände. „Ich muss es leider wieder erwähnen, dass wir das dritte Mal hintereinander auf einem nicht landesligatauglichen Rasen spielen mussten. Es ist echt ein Rätsel, was teilweise Vereine da anbieten."