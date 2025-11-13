Harte Zeiten für den TSV Bleidenstadt

Region. Aus der Kreisoberliga in die Gruppenliga, das ist für die Aufsteiger in der Regel ein riesiger Schritt. Das bekommt auch die Mannschaft des TSV Bleidenstadt zu spüren, die in diesem Jahr ins Sammelbecken von Vereinen der Region Wiesbaden zurückgekehrt ist. Und dort mit der Spvgg. Eltville und der SG Rauenthal/Martinsthal – allesamt derzeit auf einem der bis zu maximal fünf Abstiegsrängen – ein Rheingau-Taunus-Trio im Haifischbecken Gruppenliga in sportlichen Nöten bildet.

Dazu zählt noch das neu formierte Team des SV Niedernhausen, das im Fall des Abstiegs der Kreisoberliga Wiesbaden zugeordnet würde. Jener SVN, zu dem im Sommer mit Patrick Hammesfahr, Sebastian Gurok, Max Schwerdt und Mario Nogly vier Spieler der Aufstiegsmannschaft des TSV Bleidenstadt gewechselt waren. Beide Clubs weisen nun erst zwölf Punkte auf.

Doch jetzt zählt für alle nur die Gegenwart. Bleidenstadt stehen im Jahresendspurt die richtungsweisenden Partien gegen Türk Kelsterbach (So., 15 Uhr), in Eltville und gegen den SV Erbenheim bevor. Zunächst gelte es, die nächsten beiden Spiele zu gewinnen, „sonst können wir uns langsam auf die Rückkehr in die Kreisoberliga vorbereiten“, sagt TSV-Abteilungsleiter Ralf Neumann. Er sieht aber durchaus gute Gründe, warum die von Verletzungssorgen gebeutelte Formation des neuen Trainers Markus Hauptkorn (kam nach dem Abschied von Michael Drogi) den Klassenerhalt noch nicht abzuschreiben braucht.

Bis auf das 0:7 in Unterliederbach und besondere Umstände beim 0:5 gegen Niedernhausen habe es durchweg knappe Ergebnisse gegeben: „Die Einstellung stimmt, wir konnten ansonsten überall mithalten und lagen einige Male in Führung. Aber uns fehlt ein Knipser“, sagt Ralf Neumann. Mit mehr Fortune im Abschluss – der von der Außenbahn kommende Jannik Golle hat immerhin bereits zehn Treffer erzielt – könnten gut und gerne sechs, sieben Zähler mehr zu Buche stehen, findet er. Verletzungssorgen kamen hinzu. Hendric Ott saß nach Armfraktur gerade erstmals wieder auf der Bank, auch Lasse Thamer und Max Schönleber sind jetzt wieder eingestiegen. Davon abgesehen hat der frühere Wallufer Verbandsliga-Spieler Tobias Bellin sportlich wie menschlich beim TSV eingeschlagen, bestätigt Neumann. Mit Ante Dedic und Neo Westerwelle sind zwei Youngster der eigenen Schmiede im Kader etabliert.

Ralf Neumann: „Unser Modell geht über die Jugend“

Das zeichnet den Weg für die Zukunft vor. „Unser Modell geht über die Jugend“, bekräftigt Ralf Neumann mit Blick auf die von Gernot Anders trainierte A1 und die A2 unter Dirk Seidel. „Egal, wie das Rennen am Ende in der Gruppenliga ausgeht, uns ist nicht bange“, weiß der Abteilungsleiter um den Rückhalt durch die Nachwuchsarbeit. Doch noch braucht beim TSV keiner vom Abstieg zu sprechen. Winterzugänge seien eigentlich nicht geplant. Was nicht für zugezogene Spieler gelte, erläutert Neumann. Ob durch glückliche Fügungen gar noch ein Stoßstürmer den Weg zum TSV findet, bleibt abzuwarten.

Weiter spielen: SV Niedernhausen – Biebrich 02 II (So., 13 Uhr), SG Rauenthal/M. – SV Wallrabenstein (So., 14.30 Uhr), SGN Diedenbergen – SV Erbenheim, SKG 23 Wiesbaden – Spvgg. Eltville (beide So., 15 Uhr).





