Harte Vorbereitung beim SSV Merten: "Einige sind gerade etwas platt"

Beim SSV Merten läuft manches anders – und das mit Erfolg: Nach dem Aufstieg aus der Landesliga stürmte die Mannschaft von Trainer Bünyamin Kilic in ihrer Premierensaison sensationell auf Platz zwei der Mittelrheinliga. Doch wer glaubt, dass beim Klub aus dem Kreis Bonn nun die große Euphorie ausbricht, irrt. Kilic bleibt nüchtern – und ehrgeizig.

„Für unsere Verhältnisse und als Aufsteiger war sie überragend, aber sensationell fand ich sie nicht“, blickt der 38-Jährige auf die vergangene Spielzeit zurück. „Dazu fehlten noch Punkte, die wir fahrlässig liegen gelassen haben.“

Trotzdem blickt der SSV-Coach optimistisch auf die Entwicklung: "Wichtig ist, dass die Neuen meine Philosophie schnellstmöglich reinbekommen, da liegt aktuell unser Fokus. Mit meiner Trainingsintensität müssen die Neuen sich auch noch zurechtfinden – einige sind gerade platt“, merkt Kilic mit einem Augenzwinkern an.

Die Vorbereitung auf die neue Saison läuft – mit kleinen Einschränkungen. „Mit den Ergebnissen und den Spielen bin ich zufrieden, aber wir haben zu viele Spieler, die aus Urlaubsgründen fehlen – vermutlich hat das Thema jeder in der Liga, aber ich kann das nicht nachvollziehen“, sagt Kilic. "Die Jungs haben keine Kinder – da lege ich meinen Urlaub in die fußballfreie Zeit zwischen Mitte Juni und Juli. Als Spieler wäre es mir nie eingefallen, während der Vorbereitung zu fehlen – ligaunabhängig.“

Verantwortung gewachsen – mit Unterstützung

Mit dem Abgang des sportlichen Leiters Markus Arendt zum Bonner SC ist Kilic auch abseits des Platzes stärker gefordert. „Aufgrund des Wechsels ist sehr viel Arbeit auf mich eingeprasselt. Gott sei Dank hatten wir rechtzeitig für uns Unterstützung gesorgt“, berichtet er. „Chris Kremer hat mir sehr viel zum Saisonende abgenommen.“

Die Kaderplanung sieht der Coach als geglückt an: „Den Kader haben wir so gestaltet, dass wir mehrere Formationen spielen können – auf allen Positionen sind wir gut besetzt, haben auch diverse Wunschspieler bekommen. Die Neuzugänge haben uns nicht ergänzt, sondern verstärkt – von daher ist die Erwartungshaltung auch innerhalb der Mannschaft positiv und gewachsen.“

Dabei stellt Kilic eines klar: „Spieler stellen Ansprüche, das muss aber auf Gegenseitigkeit beruhen. Ich erwarte von jedem Einzelnen, dass sie auch im Training alles raushauen. Wichtiger ist aber, dass wir schnell zu einer Einheit wachsen.“

Kein Welpenschutz, kein Druck – aber Gier nach Erfolg

Den Druck, nach der Vizemeisterschaft nun automatisch als Favorit gehandelt zu werden, lässt der Trainer nicht an sich heran. „Als Vizemeister vom Klassenerhalt zu sprechen, wird mir keiner abkaufen, ich werde aber auch keine Kampfansagen setzen – aber wir bleiben bei meinem Motto: ‚gewinnen, um jeden Preis‘ und versuchen jedes Spiel so anzugehen, dass wir den Platz als Sieger verlassen.“

Dass andere Teams sie nun ernster nehmen, schreckt Kilic nicht ab. „Wir hatten auch vergangene Saison keinen Welpenschutz, der Schutz war nicht nötig und ist unbegründet, denn im Verein herrscht eine sehr angenehme Atmosphäre, extremer gegenseitiger Respekt zwischen Jugend, Senioren, Alte Herren, Damenmannschaft und Staff bzw. Vorstand.“

Kilic betont: „Hier wird Leistung anerkannt, aber auch bei Rückschlägen dreht keiner am Rad. Von daher ist kein negativer Druck spürbar, sondern wenn dann positiver – aber der entsteht innerhalb der Truppe, die ebenfalls unbedingt jedes Spiel gewinnen möchte. Diese Gier und Siegermentalität versuchen wir auch schon im Training zu fordern und zu fördern!“

Der SSV Merten bleibt auch nach der Überraschungssaison 2024/25 ein ernstzunehmender Faktor in der Mittelrheinliga. Oder wie Kilic es selbst formuliert: „Wir haben nichts zu verlieren, keinen Druck, freuen uns auf jedes Spiel – und setzen auf die Freude, jedes gewinnen zu können!“