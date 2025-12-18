Harte Urteile nach Eskalation

Was als gewöhnlicher Sonntagnachmittag im Kasseler Amateurfußball begann, endete mit einem der schärfsten Urteile der jüngeren Vergangenheit. Wie die HNA berichtete, hat das Kreissportgericht nach den Ausschreitungen im Kreisliga-A-Spiel zwischen Eintracht Vellmar und dem FC Bosporus Kassel II empfindliche Strafen verhängt – mit möglichen sportlichen Folgen bis hinein in den Aufstiegskampf.

Ausgangspunkt war die Partie am 12. Oktober an der Vellmarer Pfingstweide, in der Eintracht Vellmar ein hitzig geführtes Spiel – geprägt von zwei Platzverweisen gegen die Gäste – trotz deren Favoritenrolle mit 2:1 für sich entschied. Mit dem Schlusspfiff eskalierte die Situation. Nach Darstellung des Sportgerichts kam es auf dem Gelände zu tumultartigen Szenen mit Verfolgungsjagden, Handgreiflichkeiten und schließlich einer Massenschlägerei. Erst das Eintreffen mehrerer Streifenwagen der Polizei sorgte für Beruhigung.

In der mündlichen Verhandlung zog das Kreissportgericht nun deutliche Konsequenzen. Insgesamt wurden 48 Pflichtspiele Sperre gegen sechs Spieler ausgesprochen, fünf davon betreffen Akteure des FC Bosporus II. Ein Spieler von Eintracht Vellmar erhielt wegen einer Tätlichkeit eine Sperre von zehn Spielen. Auf Seiten der Gäste wurden Sperren von zehn, zehn, acht, sechs und vier Spielen verhängt. Zusätzlich belegte das Gericht den FC Bosporus mit einer Geldstrafe von 1000 Euro, Eintracht Vellmar muss 300 Euro zahlen. Auch der Schiedsrichter wurde mit einer Geldstrafe von 100 Euro belegt.

Der Fall zeigt einmal mehr, wie schmal der Grat zwischen Rivalität und Kontrollverlust sein kann. Das Kreissportgericht hat ein deutliches Signal gesetzt: Ausschreitungen nach dem Abpfiff bleiben kein Kavaliersdelikt, sondern haben spürbare sportliche und finanzielle Folgen.