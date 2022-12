Harte Realität Landesliga Rhein-Neckar +++ Treschklingen und Kürnbach haben den erwartet schweren Stand +++ Abstieg wahrscheinlich unumgänglich

Es wäre vor Saisonbeginn die sicherste Wette gewesen, die beiden Sinsheimer Landesliga-Vertreter auf die zwei letzten Plätze zu tippen. Es kam so und dennoch wurden der SV Treschklingen und der TSV Kürnbach unter Wert geschlagen. Während der Aufsteiger aus Treschklingen immerhin ein paar Erfolgserlebnisse einfahren durfte, steht nach der ersten Saisonhälfte eine große Null auf dem Punktekonto der Kürnbacher. In unserer Halbzeitbilanz sprechen wir verschiedene Punkte an, woran es gelegen hat und wagen einen Ausblick auf 2023.

Unerfahrenheit

Ali Susan legte bewusst viel Wert auf die Defensive. "Ich wusste, dass wir vorne keinen haben, der uns 15 Tore in der Vorrunde garantiert", sagt der Treschklinger Trainer. In einigen Partien funktionierte der Plan mit einer stabilen Hintermannschaft, zur zweimal ging es komplett schief bei den Pleiten beim FC Türkspor Mannheim (0:8) und beim ASV/DJK Eppelheim (0:7).

Dagegen hat der Coach einige Begegnungen im Hinterkopf, in denen es deutlich mehr Ertrag hätte sein dürfen. Er zählt auf: "In Horrenberg (2:3), gegen Ketsch (0:2), gegen Neuenheim (1:3), oder auch in Viernheim (1:2) hätten wir Punkte sammeln müssen." Neben der Unerfahrenheit, rund 80 Prozent der Kicker haben zuvor noch nie in der Landesliga gespielt, hadert er zusätzlich mit vielen unglücklichen Schiedsrichterentscheidungen. "Da hatten wir großes Pech. Anscheinend hat man dieses Pech, wenn man in der Tabelle unten steht"

Torhüterprobleme

Betrachtet man die Begleitumstände, haben sich die Treschklinger in der ersten Saisonhälfte sehr ordentlich aus der Affäre gezogen. In drei Spielen stand dem Sinsheimer Aufsteiger nicht einmal ein Torhüter zur Verfügung. Folglich musste ein Feldspieler zwischen die Pfosten. In jenen Begegnungen ergatterte der SV sogar einen Punkt, 1:1 beim SV 98 Schwetzingen. Insgesamt kassierten sie nur fünf Gegentore in den 270 Minuten ohne gelernten Ballfänger. "Das spricht für die Moral der Jungs, die über die komplette Vorrunde immer wieder viele Ausfälle verkraften mussten", so Susan.

Das Derby

6:0 hat Treschklingen gegen Kürnbach gewonnen. Eine Ansage, die am Ende der Saison aber vermutlich nicht allzu viel bringen wird. "Es war schon wichtig, ich will es aber nicht zu euphorisch einordnen", sagt Susan.

Auf der anderen Seite überwog ganz viel Enttäuschung. "Wir hatten uns so viel vorgenommen, aber Treschklingen hat den Sieg vor allem dank ihrer großen Offensivqualität absolut verdient", so Kürnbachs 1. Vorsitzender Marcel Genc. Was bleibt, ist die Hoffnung, "es in der Rückrunde besser zu machen."