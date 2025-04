Harte Nuss für Tabellenführer SV Lichtenberg 47: FC Hansa II zu Gast

Der 23. Spieltag der NOFV-Oberliga Nord bringt direkte Duelle an der Spitze und im Abstiegskampf. Während der SV Lichtenberg 47 und der BFC Preussen um die Tabellenführung ringen, hofft das Schlusslicht Rostocker FC weiter auf den ersten Punkt. Eintracht Mahlsdorf bekommt es im Verfolgerduell mit Sparta Lichtenberg zu tun.

Der Tabellendreizehnte SG Dynamo Schwerin (20 Punkte) empfängt die TSG Neustrelitz (10. Platz, 29 Punkte). Schwerin feierte zuletzt einen 2:1-Auswärtserfolg beim Rostocker FC, bei dem Bohdan Kostik mit zwei Treffern das Spiel drehte. Die TSG sorgte am vergangenen Spieltag mit einem 2:1-Sieg gegen den Spitzenreiter SV Lichtenberg 47 für Aufsehen: Kevin Akogo und Nick Höfer trafen spät für die Elf von Trainer Thomas Franke. Im Hinspiel setzte sich Neustrelitz mit 2:0 durch – Fijalkowski und Jimenez Paris trafen, Luca Müller sah damals die Rote Karte.

Tasmania Berlin (6. Platz, 34 Punkte) trifft zu Hause auf den SC Staaken (15. Platz, 16 Punkte). Tasmania kam zuletzt nicht über ein 1:1 beim Berliner AK hinaus – Mohammed Berjaoui erzielte die frühe Führung, doch Tasmania verpasste es, den Vorsprung auszubauen. Staaken lieferte Mahlsdorf einen offenen Schlagabtausch, verlor aber trotz des zwischenzeitlichen Ausgleichs von Nino Lessel mit 2:3 durch einen Gegentreffer in der Nachspielzeit. Im Hinspiel war Tasmania beim 3:1-Auswärtssieg die bessere Mannschaft. Berjaoui traf doppelt, Bokake-Befonga sorgte für das dritte Tor.

Der Tabellenzweite BFC Preussen (49 Punkte) will im Heimspiel gegen den Berliner AK (11. Platz, 26 Punkte) zurück an die Spitze. Zuletzt musste sich die Mannschaft mit einem 1:1 bei Anker Wismar begnügen – Guilherme Henrique Lopes De Oliveira rettete immerhin einen Punkt. Der BAK holte ebenfalls ein 1:1 gegen Tasmania, wobei Keliano Tavares den Ausgleich erzielte. Im Hinspiel setzte sich Preussen mit 2:0 durch, Pedro Vitor Cruz Magalhaes und Christian Gawe waren erfolgreich.

So., 06.04.2025, 12:00 Uhr

So., 06.04.2025, 14:00 Uhr

So., 06.04.2025, 14:00 Uhr

Das Duell zwischen Mahlsdorf (3. Platz, 44 Punkte) und Sparta Lichtenberg (8. Platz, 32 Punkte) verspricht Spannung. Mahlsdorf gewann zuletzt mit 3:2 in Staaken – Nils Wilko Stettin erzielte den Siegtreffer in der Nachspielzeit. Sparta schlug Optik Rathenow klar mit 4:0 – Daniel Hänsch war doppelt erfolgreich. Im Hinspiel hatte Sparta mit 3:2 gewonnen, ein emotionales Duell mit zwei Platzverweisen in der Schlussphase (Konrad für Sparta, Fazlic für Mahlsdorf).

