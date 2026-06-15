„Harte Nummer“: Oberpleis setzt sich gegen Bergheim die Krone auf Kreispokal Sieg: TuS Oberpleis darf sich Pokalsieger 2025/26 nennen. In einem packenden Endspiel ringt der Bezirksligist den unterklassigen SV Bergheim mit 3:2 (2:1) nieder. von Tom Kunze · Heute, 11:03 Uhr · 0 Leser

TuS Oberpleis ist Kreispokalsieger 2026. – Foto: TuS 05 Oberpleis

Der TuS 05 Oberpleis rundet die Saison 2025/26 mit dem nächsten Erfolg ab. Nach der erreichten Bezirksliga-Meisterschaft behält der Siebtligist nun auch im Pokal-Endspiel die Oberhand und bezwingt den SV Bergheim 1937 mit 3:2. Der A-Ligist erwies sich dabei als würdiger Gegner und bot dem favorisierten Kontrahenten über die gesamte Spielzeit hinweg Paroli, musste sich schlussendlich jedoch knapp geschlagen geben. Auf der Gegenseite feiern die 05er derweil den Double-Gewinn und die Rückkehr in die Landesliga, und das trotz teils großem Verletzungspech. Alleine im Finale fehlten den Oberpleisern ganze fünf Stammspieler, weshalb TuS-Coach Eskandar Zamani nach Spielende von einem „versöhnlichen Saisonabschluss“ für seine Spieler spricht.

Verschossener Elfmeter als Schlüsselmoment Ob des Klassenunterschieds in den Ligen war der TuS 05 Oberpleis favorisiert in das Pokalendspiel gestartet, schließlich gingen die 05er eine Klasse höher als der Kontrahent aus Bergheim an den Start und brachten den direkten Wiederaufstieg in die Landesliga unter Dach und Fach. Doch den SV Bergheim galt es keinesfalls zu unterschätzen. Schließlich konnten auch die Bergheimer zum Saisonabschluss den Bezirksliga-Aufstieg feiern und gingen somit ebenfalls mit breiter Brust in die Begegnung. Hinzu kommt, dass der Kreisligist auf dem Weg ins Endspiel ausschließlich höherklassige Kontrahenten aus dem Weg geräumt hat. Neben den Bezirksligisten SV Leuscheid (4:3) und 1. FC Niederkassel (3:2) schlug der Underdog auch die Landesligisten FV Bad Honnef (4:3) und FSV SW Neunkirchen-Seelscheid (2:1) auf beeindruckende Art und Weise. Doch im Finale musste der SV nun den Kürzeren ziehen. Denn es war der Favorit aus Oberpleis, der den besseren Start in die Partie erwischte: Schon nach einer knappen Viertelstunde stellte Tim Dawar auf 1:0 für die 05er (14.), bevor Mika Thomas kurze Zeit später den zweiten Tagestreffer folgen ließ (21.). Damit wussten sich die Oberpleiser früh auf der Siegerstraße, mussten jedoch nach 35 Minuten einen herben Rückschlag verkraften: Kapitän Tim Becker musste verletzungsbedingt vom Feld und vergrößerte die Personalsorgen des künftigen Landesligisten, der bereits auf fünf Stammspieler verzichten musste. Die Probleme verschärften sich dann unmittelbar vor dem Pausentee, als Jonas Christian Lülsdorf durch einen traumhaften Distanzschuss auf 1:2 für Bergheim verkürzte und den Underdog zurück in das Spiel brachte (45+1.).