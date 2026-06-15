„Harte Nummer“: Oberpleis setzt sich gegen Bergheim die Krone auf

Der TuS 05 Oberpleis rundet die Saison 2025/26 mit dem nächsten Erfolg ab. Nach der erreichten Bezirksliga-Meisterschaft behält der Siebtligist nun auch im Pokal-Endspiel die Oberhand und bezwingt den SV Bergheim 1937 mit 3:2. Der A-Ligist erwies sich dabei als würdiger Gegner und bot dem favorisierten Kontrahenten über die gesamte Spielzeit hinweg Paroli, musste sich schlussendlich jedoch knapp geschlagen geben. Auf der Gegenseite feiern die 05er derweil den Double-Gewinn und die Rückkehr in die Landesliga, und das trotz teils großem Verletzungspech. Alleine im Finale fehlten den Oberpleisern ganze fünf Stammspieler, weshalb TuS-Coach Eskandar Zamani nach Spielende von einem „versöhnlichen Saisonabschluss“ für seine Spieler spricht.
Ob des Klassenunterschieds in den Ligen war der TuS 05 Oberpleis favorisiert in das Pokalendspiel gestartet, schließlich gingen die 05er eine Klasse höher als der Kontrahent aus Bergheim an den Start und brachten den direkten Wiederaufstieg in die Landesliga unter Dach und Fach. Doch den SV Bergheim galt es keinesfalls zu unterschätzen. Schließlich konnten auch die Bergheimer zum Saisonabschluss den Bezirksliga-Aufstieg feiern und gingen somit ebenfalls mit breiter Brust in die Begegnung. Hinzu kommt, dass der Kreisligist auf dem Weg ins Endspiel ausschließlich höherklassige Kontrahenten aus dem Weg geräumt hat. Neben den Bezirksligisten SV Leuscheid (4:3) und 1. FC Niederkassel (3:2) schlug der Underdog auch die Landesligisten FV Bad Honnef (4:3) und FSV SW Neunkirchen-Seelscheid (2:1) auf beeindruckende Art und Weise. Doch im Finale musste der SV nun den Kürzeren ziehen.
Denn es war der Favorit aus Oberpleis, der den besseren Start in die Partie erwischte: Schon nach einer knappen Viertelstunde stellte Tim Dawar auf 1:0 für die 05er (14.), bevor Mika Thomas kurze Zeit später den zweiten Tagestreffer folgen ließ (21.). Damit wussten sich die Oberpleiser früh auf der Siegerstraße, mussten jedoch nach 35 Minuten einen herben Rückschlag verkraften: Kapitän Tim Becker musste verletzungsbedingt vom Feld und vergrößerte die Personalsorgen des künftigen Landesligisten, der bereits auf fünf Stammspieler verzichten musste. Die Probleme verschärften sich dann unmittelbar vor dem Pausentee, als Jonas Christian Lülsdorf durch einen traumhaften Distanzschuss auf 1:2 für Bergheim verkürzte und den Underdog zurück in das Spiel brachte (45+1.).
Nach dem Seitenwechsel lieferten sich die beiden Finalisten dann einen offenen Schlagabtausch. Lange Zeit passierte vor den beiden Toren jedoch nicht viel, ehe der SV Bergheim in der 67. Spielminute einen Strafstoß zugesprochen bekam, den Florent Muja jedoch vergab. Diese Szene war zugleich der Schlüsselmoment des Endspiels, denn sechs Minuten später fiel dann der Treffer auf der Gegenseite. Ausgerechnet der für den verletzten Spielführer in die Partie gekommene Thomas Schönherr verwertete eine Hereingabe von Shawn Niklas Dessel zum vorentscheidenden 3:1 für den Favoriten (73.). Zwar schlug der SV Bergheim in Person von Stefan Bach zehn Minuten vor Schluss noch einmal zurück (80.), zu mehr sollte es schlussendlich allerdings nicht reichen. So beendet der Kreisligist seine beeindruckende Pokalreise mit der Silbermedaille, während der TuS Oberpleis das Double einheimst.
Für die 05er geht eine erfolgreiche wie auch verletzungsgeplagte Spielzeit demzufolge mit einem weiteren Titelgewinn zu Ende. Nach der Finalniederlage gegen den FV Bad Honnef 2022 (1:2) ist es zugleich der erste Erfolg für Oberpleis im Kreispokal Sieg. Als Sieger beerbet der TuS Vorjahres-Gewinner Neunkirchen-Seelscheid. Dass die Saison jedoch nicht immer einwandfrei verlief, stellt Übungsleiter Eskandar Zamani im Anschluss an das Pokalendspiel klar:
„Wir mussten heute auf fünf Stammspieler verzichten und früh unseren Kapitän auswechseln. Deshalb war das eine harte Nummer. Nach dem ganzen Verletzungspech ist es für die Jungs am Ende aber ein versöhnliches Ende, dass wir den Pokal gewinnen“, schlussfolgert der 50-Jährige und fügt an: „Ich bin froh und stolz darüber, dass der zweite Anzug die Saison so erfolgreich zu Ende gebracht hat.“