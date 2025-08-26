Harte Gangart gegen Volland und Niederlechner – „Müssen Kevin und Flo schützen“

1860-Geschäftsführer Werner mahnt zur Vorsicht bei den Routiniers und schwärmt von deren Einstellung. Für ihn ist Trainer Glöckner gefordert.

München – Kevin Volland lief nicht mehr wirklich rund, als er nach dem 2:0-Kraftakt in Aachen an der Mixed Zone vorbeilief. „Eine Eistonne haben wir hier leider nicht“, rief er den wartenden Journalisten grinsend zu. Dem 33-Jährigen war die Müdigkeit deutlich anzumerken. Kein Wunder, war es doch Vollands erstes Pflichtspiel über 90 Minuten seit dem 2. März 2024 (!).

Doch nicht nur die Laufleistung an sich machte dem Löwen-Zehner zu schaffen. Auch am dritten Spieltag der jungen Drittliga-Saison war klar ersichtlich: Bekommen Volland und Florian Niederlechner den Ball, gibt es für das Duo von 1860 München auf die Hölzer. Die Gegner der Sechzger wissen um die außergewöhnliche Qualität des Duos, versuchen diese im Keim zu ersticken – oft mit unfairen Mitteln. Immerhin: Niederlechner holte am Samstag beim 2:0-Sieg mit einem Foulspiel an sich nach 64 Minuten die Gelb-Rote Karte an Aachens Gaudino heraus.

1860-Geschäftsführer Werner nimmt Trainer Glöckner bei Schutz von Volland und Niederlechner in die Pflicht

Volland und Niederlechner werden von der rustikalen Spielweise in der Dritten Liga nicht überrascht sein. „Das wird geil, da gibt es permanent auf die Hörner“, sagte Volland kurz vor Saisonstart. Und auch Geschäftsführer Christian Werner erklärte gegenüber dem BR mit einem Augenzwinkern:

„Das sind sicher keine Schönwetterfußballer, haben aufgrund ihrer Mentalität diese Karrieren hingelegt. Das ist Drittliga-Fußball, die wollten das so.“ Doch der 44-Jährige appellierte an Coach Patrick Glöckner: „Wir haben einen sehr guten Cheftrainer, der die beiden natürlich auch schützen muss.“ (Marco Blanco Ucles)