Harte Brocken für Weiden & Jahn – Bleibt Cham im Flow?

Die Bayernliga Nord auf der Zielgeraden: Am Wochenende steht bereits der vorletzte Spieltag vor der Winterpause im Plan. Den Anfang macht der ASV Cham. Der formstarke Tabellendritte muss bereits am Freitagabend beim ATSV Erlangen Farbe bekennen. Tags darauf steht die SpVgg SV Weiden vor einer ganz schweren Auswärtsaufgabe. Für die Riester-Elf geht's zum heimstarken Spitzenreiter ASV Neumarkt. Mit einem Meisterschaftskandidaten duelliert sich auch die U21 von Jahn Regensburg, die den SC Eltersdorf empfängt. Ihre Koffer packen müssen der SV Fortuna Regensburg, der beim Tabellenletzten SC Großschwarzenlohe aufschlägt, und die DJK Gebenbach, die bei der SpVgg Bayern Hof ihr Stelldichein gibt.



Hinspiel: 0:4. Vier Siege am Stück. Seit rund 350 Minuten ohne Gegentor. Zurzeit läuft es blendend für den ASV Cham, den als Rangdritten (32 Punkte) nur noch zwei Zähler vom Tabellenführer Neumarkt trennen. Bereits am Freitag wird die Chamer Serie vom spielstarken und daheim noch unbesiegten (5/4/0) ATSV Erlangen (6., 28) so richtig auf die Probe gestellt. „Mit dem ATSV Erlangen steht uns eine anspruchsvolle Aufgabe bevor“, meint Coach Faruk Maloku. Im Hinspiel lieferte Cham eine bärenstarke erste Halbzeit ab und gewann 4:0. Ähnlich deutlich dürfte das Re-Match sicherlich nicht laufen. „Sie spielen technisch starken Fußball, verfügen über individuell starke Spieler sowie viel Erfahrung in ihrem Kader und sind zu Hause noch ungeschlagen“, zählt Maloku die Stärken der Mittelfranken auf. Personell freut sich der Gästetrainer wieder über mehr Alternativen als beim Spiel gegen Hof: „Niko Becker, Konstantin Landstorfer und Lukas Krämer sind wieder ins Training eingestiegen und werden aller Voraussicht nach zur Verfügung stehen.“ Und dann wäre da ja noch das Comeback von Marco Pfab nach überstandener schwerer Krankheit . Tim Geiger, Alexander Sigl und Christoph Lindner stehen ebenso wie der letztmals rotgesperrte Michael Lamecker auf der Ausfallliste der Oberpfälzer.



Hinspiel: 0:2. Zweimal in Führung gegangen, doch am Ende mit leeren Händen dagestanden: Die Heimniederlage des SV Fortuna Regensburg (8., 26) gegen Bamberg fiel in die Kategorie „unnötig“. „Mindestens ein Unentschieden wäre drin gewesen. Vorwerfen muss ich meinen Jungs, dass sie nicht genug Mentalität und Siegeswillen an den Tag gelegt haben. Die Niederlage war mehr als ärgerlich“, blickt Fortunas Übungsleiter Arber Morina zurück. Das letzte Auswärtsmatch des Jahres führt die Grünweißen vor die Tore Nürnbergs zum Tabellenletzten SC Großschwarzenlohe (17., 10). Am Tabellenstand misst Morina den Liganeuling nicht: „Die kämpfen ums Überleben, werden sich mit Händen und Füßen wehren. Es ist nicht so dass sie in jedem Spiel chancenlos waren, sie sind immer nah dran an positiven Ergebnissen. Dementsprechend müssen wir vollkonzentriert in dieses Spiel gehen“, mahnt Morina, der von einer „engen und kampfbetonten Partie“ ausgeht: „Auch angesichts der Platzverhältnisse, wird es mit Schönspielerei nicht viel zu gewinnen geben. Vielmehr kommen die kämpferischen Elemente zum Tragen. Von meinen Spielern fordere ich, dass sie auch mental alles dagegensetzen. Und ich hoffe, dass die Stürmer noch einen Tick mehr Ehrgeiz entwickeln, zu Abschlüssen zu kommen.“ Neben den Dauerverletzten müssen die Gäste weiterhin ohne Verteidiger Nico Dantscher auskommen. Da bietet sich für die Spieler der „zweiten Reihe“ die Chance, sich zu zeigen.







Hinspiel: 7:1. Eine 0:2-Niederlage in Stadeln, ein 1:1 daheim gegen Jahn Regensburg II – die DJK Gebenbach (12., 22) ließ in den letzten zwei Spielen Big Points im Abstiegskampf liegen. „Die letzten beide Spiele haben uns aufgezeigt, was wir brauchen, um gute Spiele auch in Punkte umzuwandeln. Die Leistungen waren gut, anderseits müssen wir jetzt in den beiden verbleibenden Partien gewisse Situationen besser lösen. Vor allem gegen unseren kommenden Gegner wird das entscheidend sein“, erklärt Trainer Dominic Rühl vor dem Gastspiel bei der SpVgg Bayern Hof (9., 26). Spiele an der Grünen Au haben immer einen besonderen Charme. „Es gibt kaum schönere Stadien, in denen man das letzte Auswärtsspiel im Jahr 2025 bestreiten kann.“ Im Sommer wurden die Gebenbacher von den Hofer Bayern regelrecht abgewatscht, gingen daheim mit 1:7 unter. Schlechte Erinnerungen, an denen sich die DJK jedoch nicht aufreiben möchte. „Unsere Mannschaft ist hochmotiviert, auch weil sie Bock hat, die Leistungen der vergangenen Wochen auch wieder in Zählbares zu verwandeln. Dafür werden wir alles reinhauen und geben“, verspricht Rühl. Taylan Avci fällt krankheitsbedingt aus. Hinter Patrick Hofmann und Dominik Späth steht noch ein Fragezeichen.







Hinspiel: 4:4. Das Torspektakel aus der Hinrunde hat Michael Riester noch in guter Erinnerung: „Beim furiosen 4:4 gab es zwei unterschiedlichste Halbzeiten von beiden Mannschaften“, so der Chefanweiser der SpVgg SV Weiden (13., 21). Mittlerweile haben die Wasserwerkler bereits neun Unentschieden angesammelt. Nach den vergangenen Niederlagen gegen Ingolstadt II und Neudrossenfeld steht die SpVgg ziemlich unter Zugzwang, droht doch das Abrutschen in die Relegationszone. Nun geht's ausgerechnet zum Tabellenführer. Der ASV Neumarkt (34) spielt eine tolle Saison, blieb zuletzt aber auch zweimal ohne Sieg. Gerade auf heimischem Terrain sind die Adler kaum zu stoppen (8/1/1). Ungeachtet dessen: „Auch wenn uns die Tabelle aktuell teilt, wollen wir in Neumarkt überraschen und was Zählbares mit nach Hause nehmen“, steckt Riester die Zielsetzung ab. Für dieses Vorhaben steht ihm das gleiche Aufgebot wie in der Vorwoche zur Verfügung.







Hinspiel: 1:2. Ungewohntes von der Jahn-Reserve: In den letzten zwei Matches flogen vier Regensburger Akteure vom Platz – zwei mit gelb-rot, zwei mit glatt-rot. Vor Wochenfrist „erwischte“ es Titus Knoche, der sich zehn Minuten nach seiner Einwechslung zu einem rüden Foulspiel hinreißen ließ. Kelvin Onuigwes Last-Minute-Freistoßtor bescherte dem SSV Jahn II (14., 19) in Gebenbach immerhin noch einen Punkt. Zum anstehen Heimspiel gegen den Tabellenzweiten und Titelanwärter SC Eltersdorf (33) sagt Jahn-Trainer Christoph Jank: „Der SC Eltersdorf ist eine sehr erfahrene Mannschaft, die um die Meisterschaft spielt. Mir ist wichtig, dass wir diese große Aufgabe mit höchster Intensität, Leidenschaft und Spielfreude angehen.“ Die „Quecken“ haben vier der letzten fünf Spiele gewonnen. Indes hat sich das Lazarett bei der Regensburger U21 mittlerweile gelichtet. Nur noch Volodymyr Kharabara (Sehnenreizung) und Henrik Heid (Sehnenverletzung) müssen ersetzt werden.