„Harte Aufgabe“ beim SC Maisach: TSV Gilching kämpft um Derby-Pokalfinale

Es ist wieder eine ungünstige Konstellation. Zwei Tage vor dem ersten Auswärts㈠spiel der neuen Bezirksliga-Saison am Freitag bei der U23 des FC Deisenhofen steht für die Fußballer des TSV Gilching-Argelsried ein hartes Pokalspiel auf dem Programm. Am heutigen Mittwoch ist die Mannschaft von Trainer Christian Rodenwald ab 18.15 Uhr zu Gast bei Kreisligist SC Maisach. Es geht um den Einzug ins Endspiel der Zugspitz-Gruppe Nord. Dort würde als Belohnung auf jeden Fall ein Derby warten. Im anderen Halbfinale treffen die beiden Gilchinger Nachbarn TSV Alling und SC Unterpfaffenhofen-Germering am Samstag aufeinander.