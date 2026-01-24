"Harte Arbeit zahlt sich langsam aus": Kreisliga-Trainer bleiben

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Kontinuität auch bei unserer 2. Mannschaft: Zeljko Draskovic bleibt Spielertrainer und wird das Team auch in der Saison 26/27 begleiten. Damit geht er in seine zweite Saison bei der SGM Heuberg.

Zeljko selbst sagt: „Bis jetzt gefällt es mir beim Verein sehr gut, da ich hier endlich eine klare Struktur gefunden habe, die mir als Spielertrainer wichtig ist. Ich bin mit meinem Team sehr zufrieden, auch wenn unser aktueller Tabellenplatz noch ausbaufähig ist, und ich möchte sowohl mannschaftlich als auch sportlich gemeinsam mit der Mannschaft den nächsten Schritt machen. Für mich ist hier definitiv noch nicht Schluss, und ich sehe weiterhin großes Potenzial in unserer gemeinsamen Entwicklung.“

Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit und den nächsten gemeinsamen Schritt mit unserer 2. Mannschaft

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TSG Reutlingen

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Kontinuität am Ringelbach!

Die TSG Reutlingen verlängert mit beiden Trainern der aktiven Mannschaften. Alexander Tadić bleibt Trainer der 1. Mannschaft, Kevin Marques auch in der kommenden Saison Coach der 2. Mannschaft.

Sportlicher Leiter Tomislav Tadić zur Verlängerung: „Wir freuen uns sehr, dass wir uns mit beiden Trainern auf eine weitere Saison einigen konnten. Alex hat in kürzester Zeit eine junge, hungrige Mannschaft aufgebaut, die enormes Potenzial besitzt und aktuell mit starken Leistungen überzeugt. Kevin hat mit der 2. Mannschaft bereits jetzt mehr Punkte geholt als in der gesamten Vorsaison – eine sehr starke Entwicklung.“

Alexander Tadić: „Die harte Arbeit zahlt sich langsam aus, auch wenn noch ein langer Weg vor uns liegt. Die Mannschaft hat sich sehr gut entwickelt und aus der eigenen Jugend kommen talentierte Spieler nach, auf die ich mich freue.“

Kevin Marques: „Ich freue mich sehr auf eine weitere Saison am Ringelbach. Schritt für Schritt sieht man eine positive Entwicklung und ich freue mich, weiterhin meinen Teil dazu beitragen zu können.“

Gemeinsam weiter nach vorne!

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++