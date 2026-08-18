Harte Arbeit im Pokal: SSV Ulm 1846 müht sich ins Achtelfinale

Nach den jüngsten Rückschlägen in der Regionalliga und den Verletzungen von Felix Vater und Robin Mantel stand für Ulm vor allem das Weiterkommen im Mittelpunkt. Positiv war, dass Lucas Röser nach seinem Fingerbruch wieder in den Kader zurückkehrte. An der Seitenlinie vertraten Oliver Unsöld und Martin Minks den Cheftrainer Daniel Jungwirth.

Der SSV begann kontrolliert und kam früh durch Oliver Wähling zu einer guten Möglichkeit, die Bergs Torhüter Port zur Ecke lenkte. Die Gastgeber hielten jedoch aufmerksam dagegen und ließen zunächst wenig zu. In der 23. Minute fand Ulm dann den entscheidenden Moment: Nach einer Balleroberung kombinierte sich der Regionalligist über die linke Seite durch, der Ball kam in den Strafraum, wo Marco Gölz überlegt zum 0:1 einschob.

Danach blieb Ulm zwar feldüberlegen, verpasste es aber, die Partie früh zu beruhigen. Per Lockl sorgte mit einer gefährlichen Flanke für Gefahr, nach der Pause prüfte Gölz den starken Port mit einer Direktabnahme. Doch je länger das Spiel dauerte, desto mutiger wurde Berg. Novakovic musste erstmals ernsthaft eingreifen, Hannes Pöschl kam zu Abschlüssen, und nach einem Freistoß wurde es per Seitfallzieher noch einmal gefährlich.