„Hart umkämpftes Spiel“: Nachholpartie zwischen FC Parsdorf und TSV Egmating findet keinen Sieger Später Ausgleich

Das Nachholspiel in der Kreisklasse 6 zwischen dem FC Parsdorf und dem TSV Egmating hat keinen Sieger gefunden. Beide Teams trennten sich am Donnerstagabend mit 1:1 (0:0).

Parsdorf – „Es war ein hart umkämpftes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Das Unentschieden ist am Ende gerecht“, bilanzierte Heimcoach David Darmoro. Die Zuschauer in Parsdorf mussten geduldig auf den ersten Torjubel warten. Silvan Schuster (75.) läutete die Schlussviertelstunde dann mit einem erfolgreichen Abstauber ein. Egmating steckte nicht auf und startete in den finalen Minuten einen gelungenen Angriff über die rechte Seite. Lennart Erler brachte den Ball in die Gefahrenzone und fand Max Schadhauser (87.), dessen erster Versuch noch entschärft wurde. Im Nachsetzen traf Egmatings Angreifer dann aber doch zum 1:1-Endstand.