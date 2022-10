Hart umkämpftes Spiel

Im Flutlichtspiel gegen Wacker Biberach verletzte sich unsere Torhüterin Marina Högerle nach 15 Minuten leider schwer, für die restliche Spielzeit übernahm Lena Schachtner. Die Partie war aggressiv, aber ausgeglichen. Die Gäste gingen durch Treffer in der 22. und 41. Minute in Führung, ehe Jasmin Erk kurz vor der Halbzeit zum 1:2 verkürzte. In der zweiten Halbzeit erhöhten wir den Druck aufs gegnerische Tor, was vorerst in der 78. Minute auch mit dem zwischenzeitlichen 2:2 belohnt wurde. Kurz vor Wiederanstoß nahm der Schiedsrichter das Tor allerdings verunsichert zurück, nachdem er sich von der gegnerischen Linienrichterin und den gegnerischen Fans überzeugen hat lassen, der Ball sei zuvor im Aus gewesen. Nach der mehr als fragwürdigen Entscheidung wurde die Partie zunehmend hitzig. Die Heimmannschaft drängte nun auf den erneuten Ausgleich aber die Gäste brachten das Ergebnis dank mehrmaliger Zeitverzögerungen schließlich über die Zeit.