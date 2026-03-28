Hart umkämpftes Duell - Untermenzing verspielt 3-1 Führung

Der Jubel der Untermenzingerinnen währte leider nur kurz. – Foto: Isabella C.

Nach dem späten Ausgleich am vergangenen Wochenende gingen die Menzingerinnen am Sonntag hochmotiviert und entschlossen in ihr erstes Heimspiel der Saison.

In der 28. Minute drehte Untermenzing dann das Spiel. Nach einem schön herausgespielten Querpass blieb Anic eiskalt und schob überlegt zur 2:1-Führung ein. Mit diesem Ergebnis ging es in die Pause.

Die Partie begann jedoch denkbar ungünstig: Bereits in den ersten fünf Minuten ging Gerolfing mit 0:1 in Führung. Die Antwort der SVUlerinnen ließ aber nicht lange auf sich warten. Nachdem Rduch selbst im Strafraum gefoult wurde, verwandelte sie den fälligen Elfmeter in der 13. Minute souverän zum 1:1-Ausgleich.

Kurz nach Wiederanpfiff setzte Untermenzing direkt nach: Rduch traf erneut und erhöhte auf 3:1, was dem Spiel zunächst eine klare Richtung gab und den Gegner sichtlich unter Druck setzte. Gerolfing versuchte in der Folge, mit viel Einsatz und auch lautstarkem Auftreten dagegenzuhalten.

In der 70. Minute gelang den Gästen schließlich der Anschlusstreffer, und nur zwölf Minuten später fiel sogar der Ausgleich zum 3:3 (82.). Doch die Menzingerinnen bewiesen Moral: Nach einem starken Solo von Pichlmaier und einem herausragenden Zuspiel von Winter erzielte sie kurz vor Schluss die vermeintliche Entscheidung zum 4:3.

Die erneute Ernüchterung folgte jedoch auf dem Fuß: In der 89. Minute gelang Gerolfing erneut der späte Ausgleich zum 4:4.

Wieder ein Gegentor in letzter Minute – und erneut müssen sich die Menzingerinnen trotz einer insgesamt starken und engagierten Leistung mit einem Unentschieden zufriedengeben. Der Abstand auf den zweiten Tabellenplatz beträgt damit weiterhin vier Punkte.

Spielbericht geschrieben von Isabella Crocioni