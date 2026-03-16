Hart umkämpfter Sieg gegen Argental

Die Zwillinge Johannes und Josef Guggenmos – Foto: Mark Zengerle

SGM Beuren/ Rohrdorf : SG Argental. 3:0 ) 1:0) Am 18. Spieltag der Kreisliga A3 empfing die SGM die SG Argental, zu erwarten war ein intensives Spiel da beide Mannschaften die Punkte im Abstiegskampf benötigen. Die Gäste begannen mit hohem Pressing das der SGM sehr zu schaffen machte, so konnte Argental sich immer wieder Chancen erspielen die aber nicht genutzt wurden. Dies bestrafte die SGM in der 45. Minute durch eine direkte Ecke von Konsti Detki, somit ging es mit einer glücklichen Führung für die SGM in die Halbzeit. In Halbzeit zwei kam die SGM deutlich besser ins Spiel, bis sie sich durch einen Platzverweis selbst schwächten. Von diesem Moment an hat die SGM mit allem verteidigt was sie hatten und musste auf Konter lauern. In Minute 73 war es dann soweit, Konter SGM, gut getimter Pass von Konsti auf Joni dieser versenkt souverän im Tor. In Minute 84 kam dann die Entscheidung, Flanke von Domi an den langen Pfosten wieder vollendet Joni. Mit einem hart erkämpftem 3:0 konnte die SGM den Sieg von letzter Woche bestätigen. So kanns weitergehen Bericht von Kilian Albrecht, SGM Beuren/ Rohrdorf