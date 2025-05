Hart umkämpfter Sieg

Was wäre auch ein Kreisligaspiel ohne Probleme im Vorfeld. Letzte Woche hatte der Gegner Anadolu kein Bock, heute der Schiedsrichter. Regelkonform wurde der Gegner gefragt, ob diese jemanden in den Reihen haben zum Pfeifen. Nach dem dies verneint wurde haben wir einen Vorschlag dem Gegner gemacht welcher auch akzeptiert wurde. Somit hieß der Unparteiische für dieses Spiel Lars Kuhl. Dieser zog sich professionell um und stand dann im Schiritrikot, Jeans und Bauchtasche auf dem Feld. Was ein Anblick, allein dies sagt viel aus über die Kreisliga, legendärer Auftritt. Das Spiel selbst sehr fair und hart umkämpft. In der 11ten Spielminute dann das 0-1 durch eine Ecke für Raderthal. 24 weitere Minuten hatte es gedauert bis Philipp den verdienten Ausgleich erzielte. In der 39sten Minute dann Till mit der enorm wichtigen Führung vor der Halbzeit. Zu diesem Zeitpunkt war diese auch verdient, der Märchenbahnhof einfach mit mehr Torraumszenen, jedoch blieben diese ungenutzt. Nach der Halbzeit unsere Jungs direkt hellwach und mit dem 3-1 durch Till. Raderthal tat sich schwer zurück ins Spiel zu kommen, dennoch gelang den Jungs von der anderen Rheinseite der Anschlusstreffer zum 2-3 aus Sicht der Gäste. Diese hatten nun auch wieder besser ins Spiel gefunden, wodurch das Spiel doch noch spannend wurde. In der 88sten Spielminute dann aber Philipp mit der Entscheidung in diesem Spiel und damit der verdiente 4-2 Heimsieg für unsere Jungs. Wir beenden unsere englische Woche mit unglaublichen 9 Punkten aus 3 Spielen. Am Sonntag spielen unsere Jungs dann auswärts bei der zweiten von Urbach. Anstoß hier ist bereits um 13:00 Uhr.