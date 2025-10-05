Hart umkämpfter Dreier

Noch ehe der Zeiger der Stadionuhr zum ersten Mal umschlagen konnte, durften die Gäste bereits erstmals jubeln: kurz vor dem eigenen Strafraum unterlief einem Mögglinger Verteidiger ein Handspiel, sodass sich Angelo Colletti den Ball zum Freistoß zurechtlegen durfte. Colletti zog mit Vollspann ab und schoss wuchtig durch die Mauer. Hierbei wurde der Ball so entscheidend abgefälscht, dass Mögglingens Schlussmann den frühen Einschlag zum 0:1 nicht verhindern konnte (1.).

Am achten Spieltag der Kreisliga B2 Ostwürttemberg musste die SG Hohenstadt/Untergröningen bei der Zweitvertretung des 1. FC Stern Mögglingen ran. In einer sehr engen und hart geführten Partie hatte Spielertrainer Angelo Colletti mit zwei Freistoßtreffern am Ende maßgeblich Anteil an einem knappen 2:3 Auswärtssieg, der dafür sorgt, dass die SGHU weiterhin das Maximum an Punkten in dieser Saison einfahren konnte.

In der 16. Minute erzielte Niklas Zick dann das vermeintliche 1:2, doch der Schiri hatte hier eine Abseitsstellung gesehen, was eine sehr fragwürdige Entscheidung war.

Doch auch die Gastgeber waren von Beginn an da. Einen ersten Distanzversuch von Dennis Barth konnte SG-Schlussmann Leopardi im Nachfassen halten, in der neunten Minute sollte dann aber bereits der Ausgleich fallen: Fynn Wiedmann schlug einen Freistoß aus dem Mittelfeld weit und im Getümmel vor dem Tor kam Uros Cutic entscheidend zum Abschluss, sodass es 1:1 stand.

In Minute 21. gewann Mögglingens Angreifer Fynn Wiedmann das Duell gegen Moritz Müller, rutschte dann im Anschluss aber auf dem Weg zum Tor aus, sodass eine Großchance ausblieb. Im direkten Gegenangriff hatte Niklas Zick eine gute Gelegenheit mit links, doch parierte Mögglingens Keeper stark zur Ecke.

In der Folge waren klare Chancen auf beiden Seiten Mangelware, wenngleich das Spiel sehr hitzig und aggressiv blieb und sowohl auf als auch neben dem Platz teils heftige Wortgefechte ausgetragen wurden.

Kurz vor der Halbzeit wurde es dann auch spielerisch wieder interessanter. In der 41. Minute rutschte SG-Verteidiger Marcel Crljic auf nassem Platz weg und der Ball fiel Fynn Wiedmann vor die Füße. Dieser versuchte es aus großer Distanz direkt. Es kam nur ein Kullerball dabei heraus, doch rutschte auch der Schlussmann der Gäste aus, sodass der Ball in Richtung Tor rollte. Gerade so konnte Torhüter Leopardi noch zurückeilen und den Ball mit einer Grätsche von der Linie kratzen.

In Minute 45 steckte Nick Grimm nochmal schön auf Niklas Zick durch, doch scheiterte dieser am Keeper. Mit der nächsten Aktion sollte den Gästen dann aber doch noch die erneute Führung gelingen: Der eingewechselte Berroth flankte von der linken Seite und in der Mitte sprang ein Mögglinger Verteidiger unter dem Ball hindurch, sodass dieser Manuel Rupp in die Füße fiel. Rupp drehte sich im Strafraum um die eigene Achse und schoss platziert flach rechts zum 1:2 kurz vor dem Pausenpfiff ein.

Auch im zweiten Durchgang blieb die Partie ausgeglichen. In der 48. Minute zog Mögglingen einen Freistoß aus der eigenen Hälfte sehr lang. Die SGHU-Abwehr verschätzte sich, doch sprang auch Mögglingens Angreifer unter dem Ball hindurch, sodass dieser im Toraus landete.

In der 51.Minute rutschte eine Flanke der Gäste von rechts zu Angelo Colletti durch, dieser versuchte es aus zehn Metern per Direktabnahme, doch traf er hierbei nur die Latte. Drei Zeigerumdrehungen später sollte ihm dann aber wieder ein besserer Versuch gelingen: nach Foul an Rupp an der Strafraumkante legte sich Colletti wieder den Ball zurecht und traf abermals per direktem Freistoß, indem er den Ball flach rechts an der Mauer vorbei schob, sodass dieser platziert zum 1:3 einschlug (54.).

Die Gäste schienen nun die Oberhand in der Partie zu haben, doch sollten die Hausherren durch einen sehr fragwürdigen Strafstoß noch einmal rankommen: Simon Fischer ging im Duell mit Marcel Crljic sehr leicht zu Boden und der Unparteiische zeigte auf den Punkt. Daniel Schrimpf nahm das Geschenk dankend an und verwandelte den Elfmeter zum 2:3 Anschlusstreffer (63.).

Nun wurde die Partie noch einmal richtig heiß und hielt sogar noch einen Platzverweis für die Zuschauer bereit. In der 87. Minute ging SG-Kapitän Felix Häußler auf Höhe der Mittellinie resolut in den Zweikampf, spielte dabei aber zweifelsohne den Ball, wenngleich er auch seinen Gegenspieler abräumte. Der Schiedsrichter pfiff, griff in die Gesäßtasche und stellte Häußler vom Feld – eine äußerst harte Entscheidung des jungen Referees, der an diesem Sonntag keinesfalls seinen besten Tag erwischte.

Somit mussten die Gäste die letzten Minuten inklusive fast achtminütiger Nachspielzeit in Unterzahl verteidigen, doch warfen sie sich aufopferungsvoll in die Bälle, sodass es auch beim Schlusspfiff noch immer 2:3 stand und die SG Hohenstadt/Untergröningen umkämpfte drei Punkte mit nach Hause nehmen konnte.

Aufstellung:

SG Hohenstadt / Untergrönin.: Fabio Leopardi, Manuel Rupp, Felix Häußler, Moritz Müller, Marcel Crljic, Simon Maurer (36. Fabian Berroth) (90. Alexander Seitz), Oliver Stegmeier, Nick Grimm, Timo Grimm, Angelo Colletti, Niklas Zick

Tore: 0:1 Angelo Colletti (1.), 1:1 Uros Cutic (9.), 1:2 Manuel Rupp (45.), 1:3 Angelo Colletti (54.), 2:3 Daniel Schrimpf (63. Foulelfmeter)

Rot: Felix Häußler (87./SG Hohenstadt / Untergrönin./Hartes Foul gegen Wölz, harte Entscheidung)