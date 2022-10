Hart umkämpfter Auswärtserfolg

Gegen den Aufsteiger aus Asch kamen wir sehr gut ins Spiel. Der Ball lief gut durch die eigenen Reihen und auch nach vorne würde schnell gespielt. In den ersten 25. Minuten hätte dann auch gut und gerne ein Tor für unsere Farben fallen können aber entweder war ein Abwehrbein oder der Torhüter der Gastgeber zur Stelle. Unsere Abwehr um Keeper Daniel Thierer ließ die gefährlichen Gäste um Spielmacher Wallisch nicht zur Geltung kommen und so ging es aus Sicht der Heimmannschaft mit einem Schmeichelhaften 0:0 in die Pause.

In der zweiten Halbzeit brauchte dann das Spiel keine Anlaufzeit. Der FV Asch/Sonderbuch war gewillt jetzt früher zu attackieren um unsere defensive zum Wackeln zu bringen. In der 47. Spielminute dann eine kuriose Szene. Im eigenen sechzehner wurde Dennis Strobel am Trikot runtergezogen, war dann der Meinung das er auf jedenfall ein Foul bekommt und nahm den Ball in die Hand. Der gut leitende Schiedsrichter entschied auf Handspiel und Elfmeter für den Gastgeber. Tobias Wallisch scheiterte noch an Keeper Thierer den Nachschuss verwandelte er aber. Unsere Jungs gaben aber sofort die passende Antwort. In der 56. Spielminute bediente Marco Kogler mit einem Traumpass hinter die Abwehr den schnellen Niklas Ebner, der den Ball sensationell verarbeitete und zum 1:1 einschob. Danach wurde das Spiel sehr intensiv von beiden Mannschaft geführt ohne aber unsportlich zu werden. Ein paar brenzlige Situationen mussten beide Mannschaften dann noch überstehen aber eine richtige Großchance ließen die Abwehrreihen nicht zu. In der 82. Spielminute zündete dann Alex Cvijanovic dann den Turbo, setzte sich kurz hinter der Mittellinie durch und tankte sich bis an die Grundlinie durch, den scharfen Pass drückte der eingewechselte Christopher Wachsmann über die Linie. Kurz vor Schluss mussten unsere Fans dann nochmals zittern, ein gut vorgetragener Spielzug der Heimelf wurde dann aus 11 Metern vergeben. Die 4 Minuten Nachspielzeit konnten wir dann durch gutes Abwehrverhalten überstehen.