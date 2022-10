Hart erspielte 4-Punkte-Woche der DJK/SG Balzfeld/Horrenberg

Eine aus Sicht von Balzfeld/Horrenberg sehr schwierige Woche endete mit einem Sieg gegen FC Spechbach 2. Personell aus dem letzten Loch pfeifend stand am Donnerstag aber zunächst „auswärts“ das Derby gegen SG Dielheim 2 an. Das Wetter war an diesem Tag nass-kalt, sodass das Geläuf nicht optimal bespielbar war. So war die Partie recht zerfahren und lebte eher vom Derbycharakter als von der hohen Spielkunst. Bis zur 65. Minute hatte die DJK/SG Balzfeld/Horrenberg ein leichtes Übergewicht und führte nicht unverdient mit 0:1 durch den Treffer von Röhr (15. Minute). Aus Sicht der Gastmannschaft drehte sich dies innerhalb von 10 Minuten leider in ein 2:1 durch die Treffer von Hildebrand und Lahr (65. und 75. Minute). Unter schwierigsten Bedingungen versuchten die Mannen von Balzfeld/Horrenberg dann doch noch etwas Zählbares gegen Dielheim 2 mitzunehmen. Leider waren die Kräfte schon ziemlich am Ende, sodass Angriffe etwas ungenau zu Ende gespielt wurden und man eigentlich schon mit der nicht unverdienten Niederlage gerechnet hatte. Allerdings gab es in der 94. Minute noch einen Höhepunkt, der das Fußballherz höher schlagen ließ und zumindest zu einem Punkt für die Gäste führte. So köpfte nach einer Ecke von Balzfeld/Horrenberg der Keeper Heuserer zum viel umjubelten 2:2.