Hart erkämpftes 1:1 der zweiten Frauenmannschaft in der A-Klasse

Der TSV Allach 09 München war zu Gast an der St.-Martin-Straße und spielte gegen die zweite Frauenmannschaft in der A-Klasse. Am Ende konnten die Löwinnen mit einem hart erkämpften aber auch recht glücklichen 1:1 zufrieden sein.

Am gestrigen Samstag, den 1. Oktober 2022, musste die zweite Frauenmannschaft des TSV 1860 München in der A-Klasse den dritten Spieltag absolvieren. Im ersten Spiel gegen die große SG aus München Ost, Wacker München und dem MSV Bajuware musste man noch eine Niederlage hinnehmen. Am Sonntag vor einer Woche konnte man dann gegen die SG Trudering / München Ost einen 6:1 Sieg einfahren. Gestern war nun der TSV Allach München dran.

Führungstreffer der Gäste

Die Zuschauer sahen ein hart erkämpftes Unentschieden, wobei die Gäste deutlich mehr Druck auf das Löwentor machten als umgekehrt. Eine frühzeitige Führung verhinderte vor allem Torfrau Vanessa Di Salvo, die mehrmals ausgezeichnet den Ball hielt. Die Allacher wollten hier unbedingt einen Sieg. Und in der 70. Minute schafften sie schließlich auch den Führungstreffer. Patricia Brand nutzte die unsichere Abwehr der Löwen und verwandelte zum 0:1.

Ausgleich in der 95. Minute