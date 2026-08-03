Hart erkämpfter Sieg in Eberhardsberg: FCA macht Traumstart perfekt

– Foto: Robert Geisler

Die heimische DJK setzt den Aufsteiger früh unter Druck und erwischte den besseren Start. Bis auf einen gefährlichen Schuss im Anschluss an eine Ecke, sprang aber für Eberhardsberg auch nicht wirklich etwas gefährliches heraus. Meistens konnte der FCA den letzten Pass gut verhindern. Auf der Gegenseite lauerte Aunkirchen aus einer kompakten Defensivformation heraus auf Konter und hatte bei ein paar Abseitsentscheidungen Pech, die vielversprechende Offensivaktionen zunichte machten. Ansonsten war DJK-Keeper Hannak auch beschäftigungslos.

Zu Beginn der 2. Hälfte hatte Eberhardsberg nochmal einen etwas gefährlichen Schuss von Vasic aus der Drehung, in der Folge übernahmen die Gäste aus Aunkirchen aber immer mehr das Kommando und spielten sich weiter in die gegnerische Hälfte. So verpasste Eder bei einer Flanke von rechts nur knapp die Führung, Keeper Hannak war zuerst am Ball. Das Momentum war damit etwas auf Seiten des FCA gekippt, der dann in der 72. Minute eiskalt zuschlug. Nach einer schönen Kombination über Lechner, Schuster und Eder vollendete Weingärtler zum Tor des Tages. Die DJK warf in der Schlussphase nochmal alles nach vorne, wirklich gefährlich wurde es aber vor dem Aunkirchener Kasten nicht mehr.