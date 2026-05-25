Hart erkämpfter Sieg für die SGBM 2

Nach der bitteren Niederlage im Spitzenspiel gegen Bachtal 1 bis 3 in der Vorwoche musste die SGBM 2 zum Tabellendritten aus Bühl. Dabei trat die SGBM stark ersatzgeschwächt an. Bei sommerlichen Temperaturen erwischte Bühl 2 den besseren Start und setzte die Gäste von Beginn an massiv unter Druck. Gäste Keeper T. Lang hielt sein Team durch zwei sehenswerte Paraden im Spiel, Bühl hatte dabei schon zu Beginn etliche Chancen, die nicht genützt wurden. Mitte der ersten Halbzeit gelang es der SGBM 2 das Spiel besser in den Griff zu bekommen und mit kontrollierten Vorstößen auch Gefahr zu erzeugen. Und mit dem ersten schön gespielten Konter erzielte M. Sow nach schöner Vorarbeit von A. Vogel das 0.1 (19.). Zu allem Pech an diesem Tag verletzte sich M. Seifried bei den Gästen schwer, was eine weitere Schwächung bedeutete – an dieser Stelle gute Besserung an Matze. Bühl wiederum schnupperte mit einem Lattenschuss am Ausgleich. Kurz vor der Halbzeit dann ein Foul an S. Bogazkoy, den fälligen Elfmeter verwandelte D. Wieland sicher zum 0:2 (40.).

Nach der Pause entwickelte sich ein Spiel auf ein Tor, die SGBM 2 konnte sich dem Druck kaum erwehren. Wieder stand der Gäste Keeper T. Lang des Öfteren im Mittelpunkt. Bühl vergab in dieser Zeit etliche Chancen. Die SGBM 2 Defensive um B. Lang, R. Seifried, S. Ritter sowie das ganze Team tat jedoch alles, um die drei Punkte mit nach Hause zu nehmen. S. Ritter rettete mehrfach knapp vor der Linie. Das Spielglück blieb aber an diesem Tag der SGBM 2 gewogen, Bühl 2 vergab zu viele Chancen und muss sich sicherlich über den Ausgang beklagen. Einzig und allein die Einstellung und der Kampf der Gäste hatte einen Sieg verdient, Bühl hätte aber aufgrund der Vielzahl der Tormöglichkeiten auch die Punkte holen können. Mit dem 0:2 Endstand pfiff der gut leitende Schiedsrichter das Spiel ab. Die SGBM 2 hält damit das Spitzenrennen mit den Bachtalern spannend. Nächste Woche trifft man im letzten Spiel auf den FC Unterbechingen.