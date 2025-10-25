Hart erkämpfter Sieg der SGBM

(MS). In einer hart geführten Partie gewann die SGBM 2 ihr Heimspiel am Ende deutlich und hochverdient mit 4:0 gegen limitierte Gäste aus Röfingen/Konzenberg. Die Röfinger verwechselten an diesem sonnigen Heimspieltag auf dem Medlinger Sportgelände oftmals das Bein des Gegners mit dem eigentlichen Spielgerät, wobei der junge Schiedsrichter mit seiner lockeren Linie durchaus auch seinen Anteil an diesem hitzigen Duell hatte.

Auch an diesem Tag war wieder mal Verlass auf Mittelfeldmotor und Torjäger Pierre Teichmann, der kurz vor der Pause mit einem strammen Schuss ins lange Eck vollstreckte. (45. Minute) Nach der Pause verwandelte Simon Taglang in der 58. Minute einen fragwürdigen Elfmeter für die SGBM zum 2:0. Die Gäste hatten in der kompletten Spielzeit nur zwei nennenswerte Chancen, die durch Unsicherheiten in der heimischen Defensive möglich gemacht wurden. So war es lediglich eine Frage der Zeit, bis Stefan Flaitz das 3:0 (75. Minute) nach schöner Vorarbeit von Manuel Schulz markierte. Dann folgten wie schon erwähnt einige unschöne Szenen… Auf beiden Seiten gab es in der 78. Minute nach einem Gerangel zwei 10-Minuten-Strafen und nach brutalem Foul an Matthias Seifried sogar die Gelb-Rote Karte für die Gäste, wobei der Gästespieler hier noch Glück hatte, nicht mit Rot des Platzes verwiesen zu werden. Dass die Röfinger die Partie nur zu neunt beendeten, hatten sie ihrem Torwart Christian Krier zu verdanken, der nahezu das ganze Spiel zu kommentieren wusste und am Ende ebenfalls mit der Ampelkarte frühzeitig zum Duschen geschickt wurde. Den Schlusspunkt unter die Partie setzte Serdar Bogazköy, der nach feinem Heber von Pierre Teichmann in den Strafraum auf 4:0 (90. Minute) vollstreckte.