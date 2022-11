Hart erkämpfter Sieg 4. Liga, Gruppe 9: Bäretswil - Kollbrunn-Rikon

Am letzten Spieltag der Vorrunde reiste die Mannschaft des FC Kollbrunn-Rikon's zum FC Bäretswil.

Die Tabellenlage des Gegner täuschte, da die Mannschaft des FC Bäretswil fast alle Spiele mit einem Tor Unterschied verlor oder gewann. Daher sollten die Tösstaler gewarnt sein.

Der FC Kollbrunn-Rikon musste auf einige Verletzte Spieler verzichten und auch Captain Cinzio Cialdella konnte nicht von Beginn weg starten, da er seit einigen Wochen angeschlagen ist.

Zum Startpfiff betrug das Durchschnittsalter 21.6 Jahre.

Der FC Bäretswil startete dominant in die Partie und übernahm gleich zu Beginn das Spieldiktat. In der 4. Minute durfte der FC Bäretswil einen Einwurf (!) werfen. Dieser segelte an allen Spielern vorbei und Robin Hartmann durfte vor Valentin Steinmann einschieben.

In der Folge fand der FC Kollbrunn-Rikon keinen Zugriff auf die Partie und der FC Bäretswil war vermehrt in Ballbesitz und gefährlicher. So wurde Cialdella schon früh zum Aufwärmen geschickt.

Der FC Bäretswil war der erwartete schwere Gegner und es fanden viele Zweikämpfe statt. Die zahlreichn erschienenen Zuschauer heizten die Partie noch weiter an. In der 35. Minute erfolgte die taktische Umstellung. Cialdella wurde eingewechselt und Brazda in das Mittelfeld beordert.