Hart erkämpfter Sieg

Im Vergleich zur Vorwoche zeigte man am heutigen Tag kein gutes Spiel, konnte aber dennoch 3 Punkte entführen. Der SVMG kam sehr schwer in Spiel und hatte sichtlich Probleme mit dem tiefen und schwer bespielbaren Rasen. Die Gastgeberinnen hingegen starteten furios und hatten mit den ersten Angriffen gleich die Chance in Führung zu gehen. Hier hatte der SVMG das Glück des Tüchtigen auf seiner Seite und konnte die hektische Anfangsphase überstehen.

Der SVMG kam nun besser ins Spiel und Karo Kuffner erzielte mit einem schönen Heber über die Torspielerin das 0:1 (9. Min.). Es entwickelte sich in der Folgezeit eine ausgeglichene Partie. Der SV Kressbronn zeigte am heutigen Tag die schönere Spielanlage, machte die Räume gut zu und glänzte mit gutem Offensivpressing. Die Gäste aus Maierhöfen versuchten mitzuhalten, machten sich aber das Leben selber durch ungenaue Pässe und hektische Aktionen schwer. Allerdings zeigte man eine gute kämpferische Leistung und endlich mal eine gute Chancenverwertung. Ivo Merath konnte nach schönem Zuspiel von Karo Kuffner mit einem Flachschuss in die Ecke auf 0:2 erhöhen (32. Min.). Bis zum Pausenpfiff hatte der SVMG dann seine beste Phase und konnte sich noch ein paar Mal gut über außen durchspielen, doch ein weiterer Torerfolg blieb dem Team verwehrt.