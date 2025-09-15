– Foto: © 1. SC 1911 Heiligenstad

Hart erkämpfter Punktgewinn Der SCH musste sich auch nach dem Heimspiel weiter in Geduld üben. Nach umkämpften 90 Minuten stand gegen den RSV Eintracht 1949 aus Stahnsdorf ein 1:1. Verlinkte Inhalte NOFV-Oberliga Süd RSV Eintr. Heiligenst.

Besonders die Anfangsphase verlief nicht nach Maß... BERICHT von M. Apel // 1. SC 1911 Heiligenstadt

Schon in den ersten Minuten tauchten die Gäste gefährlich vor dem SCH-Tor auf. Tim Göth hatte die frühe Führung für die Brandenburger auf dem Fuß, ließ diese jedoch ungenutzt. „Die ersten zehn Minuten haben wir total verpennt“, resümierte unser Trainer André Thüne nach dem Spiel. Rückstand durch individuellen Fehler

In der 36. Minute dann der Rückschlag: Ein missglückter Klärungsversuch von Schlussmann Alexandar Stankovic landete vor den Füßen von Luca Krüsemann, der sich die Chance nicht nehmen ließ und das 0:1 für den RSV erzielte. Mit diesem knappen Rückstand ging es in die Pause. Auftritt mit neuer Energie nach der Pause