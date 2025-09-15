 2025-09-15T13:56:57.594Z

Spielbericht
– Foto: © 1. SC 1911 Heiligenstad

Hart erkämpfter Punktgewinn

Der SCH musste sich auch nach dem Heimspiel weiter in Geduld üben. Nach umkämpften 90 Minuten stand gegen den RSV Eintracht 1949 aus Stahnsdorf ein 1:1.

Besonders die Anfangsphase verlief nicht nach Maß...

BERICHT von M. Apel // 1. SC 1911 Heiligenstadt

Sa., 13.09.2025, 14:00 Uhr
1. SC 1911 Heiligenstadt
1. SC 1911 HeiligenstadtHeiligenst.
RSV Eintracht 1949
RSV Eintracht 1949RSV Eintr.
1
1
Abpfiff
Schon in den ersten Minuten tauchten die Gäste gefährlich vor dem SCH-Tor auf. Tim Göth hatte die frühe Führung für die Brandenburger auf dem Fuß, ließ diese jedoch ungenutzt. „Die ersten zehn Minuten haben wir total verpennt“, resümierte unser Trainer André Thüne nach dem Spiel.

Rückstand durch individuellen Fehler

In der 36. Minute dann der Rückschlag: Ein missglückter Klärungsversuch von Schlussmann Alexandar Stankovic landete vor den Füßen von Luca Krüsemann, der sich die Chance nicht nehmen ließ und das 0:1 für den RSV erzielte. Mit diesem knappen Rückstand ging es in die Pause.

Auftritt mit neuer Energie nach der Pause

Wie ausgewechselt kam die Thüne-Elf aus der Kabine. Aggressiv in den Zweikämpfen, ballsicher und mit guten Ideen im Spielaufbau drängten die Blau-Weißen auf den Ausgleich. Immer wieder wurden Angriffe sehenswert über die Außenbahn vorgetragen. In der 52. Minute war es schließlich so weit: Nach einer Balleroberung leitete Fabian Schnellhardt blitzschnell weiter auf Martin Fiedler. Über Jannik Jeschke kam der Ball zu Maciej Wolanski, der von links in den Strafraum flankte. Ein Stahnsdorfer Spieler bekam den Ball an die Hand – und Schiedsrichter Laurenz Werner zeigte sofort auf den Punkt. Wolanski übernahm selbst die Verantwortung und verwandelte den Elfmeter eiskalt zum 1:1.

Chancen da, Glück fehlte

In der Folge war der SCH die spielbestimmende Mannschaft. Doch entweder fehlte die letzte Präzision oder RSV-Keeper Brenn sowie die Abwehr standen im Weg. So blieb es am Ende beim 1:1 – ein Ergebnis, das den Spielverlauf widerspiegelte, auch wenn für die Thüne-Elf durchaus mehr drin gewesen wäre.

