Hart erkämpfter Punktgewinn

Besonders die Anfangsphase verlief nicht nach Maß...
BERICHT von M. Apel // 1. SC 1911 Heiligenstadt
Rückstand durch individuellen Fehler
In der 36. Minute dann der Rückschlag: Ein missglückter Klärungsversuch von Schlussmann Alexandar Stankovic landete vor den Füßen von Luca Krüsemann, der sich die Chance nicht nehmen ließ und das 0:1 für den RSV erzielte. Mit diesem knappen Rückstand ging es in die Pause.
Auftritt mit neuer Energie nach der Pause
Wie ausgewechselt kam die Thüne-Elf aus der Kabine. Aggressiv in den Zweikämpfen, ballsicher und mit guten Ideen im Spielaufbau drängten die Blau-Weißen auf den Ausgleich. Immer wieder wurden Angriffe sehenswert über die Außenbahn vorgetragen. In der 52. Minute war es schließlich so weit: Nach einer Balleroberung leitete Fabian Schnellhardt blitzschnell weiter auf Martin Fiedler. Über Jannik Jeschke kam der Ball zu Maciej Wolanski, der von links in den Strafraum flankte. Ein Stahnsdorfer Spieler bekam den Ball an die Hand – und Schiedsrichter Laurenz Werner zeigte sofort auf den Punkt. Wolanski übernahm selbst die Verantwortung und verwandelte den Elfmeter eiskalt zum 1:1.
Chancen da, Glück fehlte
In der Folge war der SCH die spielbestimmende Mannschaft. Doch entweder fehlte die letzte Präzision oder RSV-Keeper Brenn sowie die Abwehr standen im Weg. So blieb es am Ende beim 1:1 – ein Ergebnis, das den Spielverlauf widerspiegelte, auch wenn für die Thüne-Elf durchaus mehr drin gewesen wäre.