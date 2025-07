hart erkämpfter Punkt für den SV Burgweinting/Oberisling

Der TV Barbing startete konzentriert und mit klaren Spielideen in die Partie. Bereits in der Anfangsphase zeigten beide Mannschaften erste Offensivaktionen, wobei der TV Barbing etwas mehr Spielanteile hatte. Nach gespielten 5. Minuten dann auch gleich mal die erste dicke Möglichkeit für Mathias Schnabel, der scheitert aber im Eins gegen Eins an Torhüter Stefan Mc Lendon. In der 19. Minute erarbeitete sich Burgweinting eine Ecke. Anton Wittmann stieg zum Kopfball hoch und platzierte den Ball gefährlich aufs Tor – Barbings Torwart Bogdan Cazac zeigte sich jedoch wachsam und parierte souverän.



Nur wenige Minuten später bot sich Barbing die Chance per Freistoß – Andreas Kaiser tritt an, doch der Ball flog über das Gehäuse. Kurz darauf folgte ein Dreifachwechsel bei Barbing, um frischen Wind in die Partie zu bringen. Burgweinting bleibt aber dran und produziert selbst Chancen aber Debütant Simon Pawellek und Martin Schuderer sind knallharte Verteidiger und klären immer wieder souverän alles weg und wenn Burgweinting doch mal durch kommt ist Torwart Bogdan Cazac zur Stelle.

Die Hausherren setzten in der Folge einige Ausrufezeichen: In der 39. Minute versuchte es Michael Mainka mit einem Distanzschuss, verfehlte jedoch das Ziel. Gleich im Anschluss ging ein weiterer Abschlussversuch von Roman Herdt aber direkt in die Arme des gegnerischen Keepers.

Die Heimmannschaft blieb dran: Nach einem Aufbau über Herdt kam der Ball zu Barbings Martin Schuderer, dessen Schuss jedoch ungefährlich blieb. Die entscheidende Szene folgte in der 44. Minute: Ein sehenswerter Pass von Barbings Ladislaus Brilz fand erneut die Nr. 17 Michael Mainka, der sich im Strafraum durchsetzte, den Keeper umkurvte und das 1:0 für den TV Barbing markierte.

Mit dieser verdienten Führung ging es in die Halbzeitpause.



Mit dem Wiederanpfiff drängte Barbing auf den nächsten Treffer. In der 54. Minute kombinierte sich die Offensive ansehnlich durch: Benjamin Kraftzyk legte auf Schuderer ab, der Abschluss wurde aber erneut vom gegnerischen Torwart entschärft. Barbings Defensive um Schenker, Pawellek, Schuderer und Herdt agieren in dieser Phase abgeklärt und zuverlässig.

Dann kam Burgweinting besser ins Spiel. In der 61. Minute musste der Barbinger Keeper erneut eingreifen. Zwei Minuten später war er jedoch machtlos: Burgweintings Anton Wittmann nutzte eine Lücke in der Defensive und traf zum 1:1-Ausgleich.

Barbing zeigte sich unbeeindruckt und spielte weiter mutig nach vorne. Ein sehenswerter Spielzug über die Kaiser verpuffte jedoch, da der Abschluss im letzten Moment nicht gelang. In der 75. Minute spielte die Kraftzyk einen tollen Pass auf ebenfalls Debütanten Alexander Daut, der den Ball direkt nahm – wieder war der gegnerische Keeper zur Stelle.



Nach einem Foul an Mainka, der alleine auf den Burgweintinger Keeper zulief, erhielt ein Spieler von Burgweinting die Gelbe Karte. Den anschließenden Freistoß führte erneut Kaiser aus, doch der Ball geht knapp am Tor vorbei. Im Gegenzug versuchte es Burgweinting mit einem Weitschuss, der rechts am Tor vorbeiging.



Barbing blieb offensiv: Ein langer Ball von Eugen Frei fand Schnabel, der direkt abschloss – leider ohne Erfolg. Trotz guter Kombinationen und hoher Laufbereitschaft fehlte dem Team die nötige Kaltschnäuzigkeit im Abschluss.



Dann die kritischen Minuten: In der 80. Minute sah Barbings Pawellek nach wiederholtem Meckern die Gelb-Rote Karte. Kurz darauf kassierte auch Kraftzyk eine 10-Minuten-Zeitstrafe – erneut wegen Meckerns. Die Heimmannschaft musste nun in zweifacher Unterzahl agieren.



Trotz der numerischen Unterlegenheit verteidigte Barbing engagiert. Besonders Schuderer wuchs über sich hinaus und klärte mehrfach in höchster Not. In der 86. Minute bewahrte Barbings Cazac die Barbinger mit einer Glanzparade vor dem Rückstand. Im direkten Gegenzug startete Barbing einen Konter: Roman Herdt zog ab, doch auch hier fehlte das letzte Quäntchen Glück.



Die letzten Minuten gehörten wieder Barbing. Man sah dem Team den Willen zum Sieg an. Doch klare Torchancen konnten nicht mehr herausgespielt werden.



Fazit:

Der TV Barbing zeigte über weite Strecken eine starke und engagierte Leistung. Vor allem in der ersten Halbzeit war das Team klar überlegen und ging verdient mit 1:0 in Führung. Nach dem Ausgleich kam es zu einem Bruch im Spiel – auch bedingt durch die Gelb-Rote Karte bzw. 10 Minute-Zeitstrafe. Trotz Unterzahl kämpfte Barbing leidenschaftlich weiter, doch der Lucky Punch blieb aus. Am Ende steht ein 1:1, das sich wie zwei verlorene Punkte anfühlt. Nächsten Freitag geht es dann für den TV Barbing zur SG Thalmassing/Alteglofsheim. Für Burgweinting geht es zum VFR Regensburg.