Hart erkämpfter Heimsieg im letzten Heimspiel

Der SV Schwarz‑Weiß Varenrode gewann ein intensives und bis zur letzten Sekunde offenes Heimspiel gegen den ASV Altenlingen II mit 2:1. Dabei begann die Partie denkbar ungünstig: Altenlingen nutzte eine Unachtsamkeit in der Varenroder Defensive und ging durch Marian Schupe verdient in Führung (25.). Auch danach blieb das Spiel ausgeglichen, beide Teams erspielten sich Möglichkeiten, ohne klar die Kontrolle zu übernehmen.

Nach dem Seitenwechsel nahm die Begegnung weiter an Fahrt auf. Varenrode kam besser in die Zweikämpfe und belohnte sich in der 72. Minute: Nach starker Vorarbeit von Christopher Börger setzte sich Maximilian Krieger im Zentrum energisch durch und traf flach zur 1:1‑Ausgleich (72.). Doch Altenlingen blieb brandgefährlich – gleich mehrere Großchancen, darunter ein Pfostentreffer von Samuel Penniggers, hielten die Zuschauer den Atem an.