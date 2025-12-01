🔴⚪ HART ERKÄMPFTER HEIMSIEG! 🔴⚪

Der TSV Weilheim/Teck II feiert einen wichtigen 3:2-Heimerfolg gegen den TSV Ötlingen – und machte es sich dabei selbst schwer. 😅

In der ersten Halbzeit vergab die Spagnuolo-Elf gleich fünf hundertprozentige Chancen, sodass nach 45 Minuten eigentlich schon alles klar hätte sein können. Stattdessen ging es „nur“ mit einer 2:1-Führung in die Pause.