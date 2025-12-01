🔴⚪ HART ERKÄMPFTER HEIMSIEG! 🔴⚪

Der TSV Weilheim/Teck II feiert einen wichtigen 3:2-Heimerfolg gegen den TSV Ötlingen – und machte es sich dabei selbst schwer. 😅
In der ersten Halbzeit vergab die Spagnuolo-Elf gleich fünf hundertprozentige Chancen, sodass nach 45 Minuten eigentlich schon alles klar hätte sein können. Stattdessen ging es „nur“ mit einer 2:1-Führung in die Pause.
Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel intensiv und emotional. Die Weilheimer stellten zunächst auf 3:1, doch Ötlingen kam in der 79. Minute nochmal heran. Die Zweite blieb jedoch cool, verteidigte entschlossen und brachte den verdienten Sieg konzentriert ins Ziel. 💪
Ein wichtiger Dreier für unsere Zweite! 🔥
Tore:
1:0 Zivkovic
1:1 Seferi
2:1 Zivkovic (FE)
3:1 Santoro
3:2 Bunz
#tsvweilheim #junggemeinsamjetzt #letsgo #dnaweilheim 🔴⚪