Spielbericht

🔴⚪ HART ERKÄMPFTER HEIMSIEG! 🔴⚪

Kreisliga B6
TSV Ötlingen
Weilheim/T. II
Gestern, 12:30 Uhr
TSV Weilheim/Teck
Weilheim/T. II
TSV Ötlingen-Teck
TSV Ötlingen
3
2
Abpfiff

Der TSV Weilheim/Teck II feiert einen wichtigen 3:2-Heimerfolg gegen den TSV Ötlingen – und machte es sich dabei selbst schwer. 😅

In der ersten Halbzeit vergab die Spagnuolo-Elf gleich fünf hundertprozentige Chancen, sodass nach 45 Minuten eigentlich schon alles klar hätte sein können. Stattdessen ging es „nur“ mit einer 2:1-Führung in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel intensiv und emotional. Die Weilheimer stellten zunächst auf 3:1, doch Ötlingen kam in der 79. Minute nochmal heran. Die Zweite blieb jedoch cool, verteidigte entschlossen und brachte den verdienten Sieg konzentriert ins Ziel. 💪

Ein wichtiger Dreier für unsere Zweite! 🔥

📊 TSV Weilheim/Teck II – TSV Ötlingen-Teck 3:2

Tore:
1:0 Zivkovic
1:1 Seferi
2:1 Zivkovic (FE)
3:1 Santoro
3:2 Bunz

