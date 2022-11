Hart erkämpfter Derbysieg - Herren schlagen Empor 2:0

Die Reserve der Kreisligaspitzenmannschaft Empor Weimar bot unseren Herren heute im Derby den erwartet schweren Kampf. Letztlich mussten zwei Elfmeter herhalten, um das Spiel zu entscheiden. Der VfB begann druckvoll und kam zu ersten guten Angriffen, doch fehlte die Durchsetzung im letzten Drittel. Gefällig lief der Ball durch das Mittelfeld. Doch in diese Phase kam die erste kritische Situation, als Töpfer den ehemaligen VfB Junior Harzer an der Strafraumkante zu Fall brachte. Der fällige Freistoß brachte den Gästen jedoch nichts ein. Eine weitere kritische Situation gab es, als ein langer und sehr hoher Ball die VfB Abwehr überwand und Mikuta alleine vor Wenk auftauchte. Doch dieser präsentierte sich an diesem Tag als unüberwindbar. Der Trainer Michael Wenk musste kurzfristig ins Tor, da Stammkeeper Schneider wegen Knieproblemen passen musste. Der VfB kam Richtung Halbzeit wieder besser ins Spiel und baute über Mustafa und Hensger immer wieder Druck auf. Ein Kopfball von Mittelstädt nach einer Ecke ging nur knapp über den Kasten. Kurz vor der Pause setzte Hoffmann einem Ball nach und wurde unsanft vom Gästekeeper von den Beinen geholt. Hier hätte es sicher Elfmeter geben können. Doch der ansonsten gewohnt sehr souveräne Schieri Kratzius ließ weiter laufen und pfiff kurz drauf zur Halbzeit.

In der zweite Hälfte ließ der VfB defensiv wenig anbrennen und Mittelfeldmotor Köditz zog an den Ketten. Nachdem er dann im Strafraum zu Fall gebracht wurde, gab es den fälligen Elfmeter. Ole Hoffmann verwandelte sicher zum 1:0. Empor suchte immer wieder den sehr agilen Harzer auf der rechten Seite. Oberweimar drückte seinerseits auf das 2:0, welches lange auf sich warten ließ und so das Spiel spannend blieb. Der eingewechselte Fischer hatte die Größe Chance, als er vor dem Torwart freigespielt wurde, doch der Gästekeeper klären konnte. Erst in der 90. Minute setzte sich der eingewechselte Aws Omar sehenswert auf der rechten Seite durch, zog in den Strafraum und legte klasse zurück auf Mustafa, der einschießen wollte und ein Empor Spieler auf der Linie per Hand klärte. Den Strafstoß verwandelte abermals Hoffmann sicher zum 2:0. In der Nachspielzeit hatte Draheim noch die größte Chance zum 3:0, ehe er in einer weiteren Szene nach cleverem Trick von den Beinen geholt wurde und es den dritten Elfer hätte geben können. Doch Schiedsrichter Kratzius erlöste alle Beteiligten mit dem Abpfiff.