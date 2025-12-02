Hart erkämpfter Auswärtssieg im letzten Hinrundenspiel

Eschach startete wacher und kam vor allem nach Eckbällen zu gefährlichen Möglichkeiten. Die Baindter Defensive um Späth, Trautwein und Brugger hielt jedoch stand und verhinderte den frühen Rückstand.

Gespielt wurde in Weissenau auf dem Kunstrasen, bei sonnigem Wetter und klaren Bedingungen. Gastgeber war der SV Eschach II, und angesichts der Tabellensituation durfte man ein ausgeglichenes und umkämpftes Spiel erwarten – genau so sollte es auch kommen.

Mit zunehmender Spielzeit fand der SVB II besser in die Partie. Kurz vor der Pause fiel dann der wichtige Führungstreffer:

Sandro Caltabiano, sonst Trainer der Ersten und heute als Aushilfe auf dem Platz, brachte eine scharfe Hereingabe in den Strafraum. Der Keeper ließ den Ball abprallen – Johannes Schnez reagierte am schnellsten und schob zum 0:1 ein.

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein intensives Spiel mit vielen Zweikämpfen und wenig Spielfluss. Baindt verteidigte leidenschaftlich und kam selbst noch zu zwei großen Gelegenheiten durch Schnez, der per Kopf und nach einem Konter das 0:2 hätte machen können.

Weil diese Chancen ungenutzt blieben, wurde es in der Schlussphase erneut eng. Eschach warf alles nach vorne, doch der SVB II blieb stabil und rettete den Auswärtssieg über die Zeit.

Mit nun 21 Punkten beendet die Zwoite die Hinrunde auf einem starken 9. Platz – ein Zeichen, dass man sich als Aufsteiger in der Kreisliga A absolut behauptet.

Nächsten Sonntag wartet ein wichtiges Spiel: Zum Rückrundenauftakt trifft Baindt auswärts auf den VfB Friedrichshafen II. Dort sollen vor der Winterpause weitere Punkte her.

SV Baindt II: Jan Mohring, Patrick Späth, Niklas Hugger, Kai Kostka (69. Robin Blattner), Tobias Trautwein, Moritz Gresser (82. Lukas Grabherr), Manuel Brugger (69. Marlon Brunner), Konstantin Knisel, Daniel Kronenberger, Sandro Caltabiano, Johannes Schnez (90. Moritz Lang) - Trainer: Timo Geggier - Co-Trainer: Daniel Schmidt

Schiedsrichter: Michael Landthaler (Baienfurt)

Tore: 0:1 Johannes Schnez (39.)

Autor: KK