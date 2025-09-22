Hart erkämpfter Auswärtssieg für die U19 des Jugendfussball Langenau

Heute am 20.09.2025 Stand das erste Saisonspiel der A-Jugend von JF Langenau gegen Seedorf an.

Unsere Spieler ließen nicht locker und erhöhten in der 19 Minute sofort auf 0:2 durch Ben Bosch nach einem überragenden langen Ball von Leo Thomas.

Es begann sehr holprig, doch die Jungs der JF Langenau hielten dagegen und erzielten das erste Tor in der 16 Minute durch Emre Aydin, nach Flanke von Levin Stammler.

Das Spiel plätscherte vor sich hin, doch in der 45 Minute kurz vor der Halbzeit bekam die A-Jugend von Langenau noch ein Gegentor und die SGM Seedorf verkürzte auf 1:2.

Nach der Halbzeitpause ging das Spiel schleppend voran.

Jedoch kreierten wir immer wieder Chancen durch Steckpässe auf unsere Stürmer, jedoch ohne Erfolg.

Doch die JF Langenau blieb dran und erhöhten in der 65 Minute nach einer Ecke, durch ein Kopfballtor von Levin Stammler auf 1:3.Kurz danach verkürzte die SGM Seedorf auf 2:3.

Gegen Ende ist es leider bei der JF Langenau an der Chancenverwertung gescheitert.

Jedoch konnten die Jungs das Ergebnis über die Bühne bringen.

Die JF Langenau gewann mit 2:3 und haben die ersten 3 Punkte eingefahren.

Autor: Marc Bosch (Jugendfussball Langeau)