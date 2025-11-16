Hart erkämpfter Auswärtssieg der SGA

Die SG Aulendorf gewinnt beim starken Aufsteiger SV Baindt II mit 2:1.

Auf dem Kunstrasenplatz der SG Baienfurt entwickelte sich von Beginn an ein kampfbetontes Kreisliga A Duell. Die Anfangsphase war geprägt durch gegenseitiges Abtasten. Nach einem von David Gaus getretenen Eckball ging die SGA dann durch einen schönen Kopfballtreffer von Patrick Moll nicht unverdient mit 1:0 in Führung. Mit dieser Führung im Rücken wurde die SGA spielerisch etwas sicherer wogegen die Gastgeber versuchten über den Kampf ins Spiel zu finden. Nach 27 Minuten glichen die Baindter durch ihren Torjäger Johannes Schnez zum 1:1 aus. Bei diesem Spielstand blieb es dann bis zur Halbzeitpause.