Hart erkämpfter Auswärtssieg der SGA

2:1 Auswärtssieg gegen SV Baindt II
Die SG Aulendorf gewinnt beim starken Aufsteiger SV Baindt II mit 2:1.
Auf dem Kunstrasenplatz der SG Baienfurt entwickelte sich von Beginn an ein kampfbetontes Kreisliga A Duell. Die Anfangsphase war geprägt durch gegenseitiges Abtasten. Nach einem von David Gaus getretenen Eckball ging die SGA dann durch einen schönen Kopfballtreffer von Patrick Moll nicht unverdient mit 1:0 in Führung. Mit dieser Führung im Rücken wurde die SGA spielerisch etwas sicherer wogegen die Gastgeber versuchten über den Kampf ins Spiel zu finden. Nach 27 Minuten glichen die Baindter durch ihren Torjäger Johannes Schnez zum 1:1 aus. Bei diesem Spielstand blieb es dann bis zur Halbzeitpause.
Die zweite Spielhälfte begann mit einem Lattenschuss der Gastgeber. Danach zeigten die Baindter einmal mehr welch gute Mannschaft sie haben und stellten der Aulendorfer Defensive einige knifflige Aufgaben. Doch die SGA nahm den Kampf an und befreite sich immer wieder mit schnellen Kontern. Nach 65 Minuten erkämpfte sich Lukas Steinhauser den Ball und bediente Dauerläufer Jochen Daiber welcher zur erneuten Führung der SGA einnetzte. Die restliche Spielzeit brachte die SG Aulendorf den Vorsprung dann gemeinsam durch Kampf und einem hervorragend aufgelegten Abwehrchef Patrick „Molle“ Moll über die Zeit. So blieb es beim wichtigen 2:1 Auswärtssieg beim SV Baindt II.