In einer spannenden Partie landete der FC im Geru-Plast Sportpark einen glücklichen 2:1 Heimsieg gegen die SpVgg Diepersdorf.

Von Beginn an zeigten sich die Gäste aus Diepersdorf sehr selbstbewusst und hatten auch nach wenigen Minuten die erste Torchance, doch Hersbrucks Torhüter Tobias Engelbrecht war auf dem Posten. Die Hersbrucker überließen das Mittelfeld mehr der SpVgg und setzen auf Konter. Bei einem dieser Konter bediente Nikolas Engelbrecht Tobias Wild, dessen Schussversuch aus wenigen Metern wurde abgeblockt. Danach tat sich wenig vor den Toren und erst in den letzten Minuten vor der Pause wurden die Gastgeber stärker. Andreas Schimpfhauser war es, der in der 45. Minute frei vor dem Torhüter überlegt zur 1:0 Pausenführung einschießen konnte. Nach dem Wechsel scheiterten die Gäste in der 47. Minute mit einem Schuss im Strafraum an der Torlatte. Weiter drängten die Diepersdorfer, vergaben aber gute Möglichkeiten kläglich. Besser machten es die Hersbrucker und belohnten sich in der 75. Minute mit dem 2:0. Nach einem schönen Angriff über die rechte Seite kam der Ball zur Luis Brandl, der in halblinker Position frei vor dem Gästeschlussmann überlegt einschießen konnte. Die SpVgg schlug aber nur drei Minuten später zurück, als sie einen umstrittenen Foulelfmeter durch Lechner im Nachschuss zum 2:1 Anschlusstreffer nutzen konnten. Danach begann auf Hersbrucker Seite das große Zittern, denn die Diepersdorfer drängten vehement auf den Ausgleich. Bei einem Postenschuss stand dem starken Hersbrucker Torhüter Engelbrecht das Glück zur Seite. In den letzten Sekunden der Nachspielzeit gab es nochmal einen Freistoß auf der linke Angriffsseite für die Gäste. Den Ball zirkelte Bajrami gekonnt Richtung rechter Winkel, doch Daniel Bergler konnte den Ball für seinen bereits geschlagenen Torhüter noch an die Latte lenken. Danach war Schluss und die Erleichterung über die hart erkämpften 3 Punkte auf Hersbrucker Seite groß.