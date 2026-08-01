Hart erarbeiteter Sieg: Oberligist TSG Balingen zieht in 3. Runde ein

Für den Oberligisten TSG Balingen entwickelte sich die Aufgabe im WFV-Pokal beim Landesligisten TSV Riedlingen zu einem echten Geduldsspiel. Vor 283 Zuschauern bot der Gastgeber eine leidenschaftliche Leistung und forderte dem Favoriten alles ab. Balingen tat sich auch in der zweiten Halbzeit lange schwer, gegen die kompakt stehenden Hausherren durchzukommen. Über weite Strecken war Riedlingen in der Lage, immer wieder gefährliche Nadelstiche zu setzen. In dieser heiklen Phase konnte sich die Balinger Mannschaft zeitweise einzig bei Schlussmann Louis Potye bedanken, dass man nicht in Rückstand geriet. Der Torhüter bewahrte das Team mit seinen Paraden vor einem drohenden Pokalschock.

Distanzschuss bringt die erlösende Führung

Die erlösende Wende für die Balinger Bemühungen stellte sich erst in der Schlussphase der Begegnung ein. Nach einem zähen Ringen war es Maxim Schmalz, der für den entscheidenden Moment sorgte. Maxim Schmalz erzielte das erlösende Tor zur 1:0-Führung durch einen Distanzschuss ins linke untere Eck. Dieser Treffer in der 70. Spielminute befreite das Balinger Spiel von der sichtbaren Verkrampfung und brach den Widerstand des mutigen Außenseiters. Der Jubel im Lager des Oberligisten war nach dem langen und zähen Anrennen entsprechend groß.

Später Treffer besiegelt das Weiterkommen

Im Anschluss an die Führung entwickelten sich spürbar mehr Räume für die Balinger Mannschaft, da der Landesligist seine defensive Haltung lockern musste. Diese Gelegenheiten nutzte der Oberligist aus. Nach einer Vorlage von Henoch Grauer konnte Simon Klostermann in der 86. Minute auf 2:0 stellen. Dieser späte Treffer beseitigte alle verbliebenen Zweifel am Ausgang der Partie. Nach einem harten Stück Arbeit stand somit der Einzug in Runde 3 des WFV-Pokals fest.