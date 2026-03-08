Hart erarbeitet: Pönitz behauptet Tabellenführung in Dänischenhagen

Philip Albers (MTV Dänischenhagen), hier zwischen Simon Evers (li., SVG Pönitz) und Moritz Scholz, glich zum 1:1 aus. – Foto: © 2026 Ismail Yesilyurt

Die SVG Pönitz hat ihre Spitzenposition in der Verbandsliga Ost erfolgreich verteidigt. Am 21. Spieltag setzten sich die Ostholsteiner in einem umkämpften Auswärtsspiel mit 2:1 beim MTV Dänischenhagen durch. Beim Tabellenneunten entwickelte sich die Partie zu einer zähen und intensiven Aufgabe, in der der Favorit lange um die drei Punkte kämpfen musste. Und der MTV mit Matchglück einen, ja sogar drei Punkte hätte einheimsen können. Am Ende war es jedoch aufgrund der höheren Anzahl der hochkarätigen Chancen ein verdienter Sieg für das Team von Christian Born.

Frühe Führung durch Eigentor Pönitz erwischte den besseren Start und ging früh in Führung. Nach einer Ecke bugsierte Thore Ceynowa einen scharf hereingebrachten Ball im Gewühl ins eigene Tor. „Wir hatten viele Ballbesitzanteile über die gesamte Partie, besonders im ersten Durchgang ließen wir eigentlich gar keine Chance des Gegners zu“, erklärte SVG-Trainer Christian Born später.

Nico Henkel (SVG Pönitz) gegen Tim Rosenbaum (MTV Dänischenhagen). – Foto: © 2026 Ismail Yesilyurt

Dänischenhagen dagegen brauchte Zeit, um ins Spiel zu finden. „Wir haben 20 Minuten gebraucht, um irgendwie reinzukommen“, sagte MTV-Coach Henning Bolz. „Gefühlt dann erst so das erste Mal einen Zweikampf gewonnen. Da stand es dann leider auch schon 0:1. Wir haben bei einer Ecke, die kurz ausgeführt wurde, gepennt.“ Glück gab es in der 35. Minute für den MTV. Demis Durante setzte sich in der rechten Strafraumhälfte geschickt durch. Seinen Rückpass schoss Kevin Heinz gegen die Unterkante der Latte: Der Ball sprang auf oder hinter die Torlinie? Philip Albers nutzt Patzer – MTV steigert sich Der Ausgleich fiel durch eine Einzelaktion: Philip Albers antizipierte einen unsauberen und katastrophalen Querpass zwischen den SVG-Innenverteidigern weit vor dem Pönitzer Strafraum, ging dazwischen und vollendete zum 1:1 (39.). „Nicht gut rausgespielt, sondern einfach eine Einzelaktion“, ordnete Bolz den Treffer ein, war aber mit der Entwicklung seiner Mannschaft zufrieden: „Danach fand ich, kamen wir besser ins Spiel, hatten bis zur Halbzeit noch ein paar gute Optionen, keine zwingenden Chancen, Pönitz aber auch.“

Auch Born sah seine Elf trotz des Gegentreffers grundsätzlich auf Kurs: „Wir können uns keinen großen Vorwurf machen. Den Vorwurf, den wir uns machen mussten, war der fahrlässige Umgang mit unseren Chancen.“ Schon im ersten Durchgang verpassten Herzog und Kevin Keinz mit Lattentreffer eine Führung. Pönitz drückt – Lasse Deblitz hält den MTV im Spiel Nach der Pause kamen die Gäste wieder besser aus der Kabine. Pönitz erhöhte das Tempo und erspielte sich mehrere hochkarätige Möglichkeiten. MTV-Keeper Lasse Deblitz rückte nun in den Mittelpunkt und bewahrte seine Mannschaft mit mehreren starken Paraden vor einem Rückstand. „Pönitz hatte noch mal zwei, drei dicke Dinger, die Lasse super hält“, lobte Bolz seinen Torhüter.

Lasse Deblitz (MTV Dänischenhagen) war ein guter Rückhalt seines Teams. – Foto: © 2026 Ismail Yesilyurt

Born haderte unterdessen mit der Chancenverwertung und erinnerte noch an die Szene vor dem Pausenpfiff: „Kevin Keinz traf die Latte, wobei wir uns sicher sind, dass der Ball von Kevin Keinz hinter der Linie war.“ Auch an die Möglichkeiten nach dem Wiederanpfiff: „Dazu vergaben wir freistehend vorm Tor ebenfalls durch Henkel, Keinz, Assmann und Durante. Es war viel, viel mehr drin.“ Erst in der Schlussphase belohnte sich der Tabellenführer. Kevin Keinz trifft – MTV Tor zum 2:2 geklaut? In der 79. Minute war es dann soweit: Nach einem Angriff der Gäste landete der Ball bei Kevin Keinz, der aus dem Strafraum flach ins lange Eck abzog und zum 1:2 traf. Damit krönte der Stürmer seine starke Leistung und brachte Pönitz wieder auf Siegkurs. „Am Ende steht trotzdem der Sieg und die drei Punkte“, zeigte sich Born erleichtert. Gleichzeitig freute er sich über eine wichtige Marke: „Das Angenehme ist, wir haben die 40-Punkte-Marke geknackt. Wir gucken von Spiel zu Spiel und arbeiten uns Woche für Woche zu den Siegen.“ Dänischenhagen war nach dem erneuten Rückstand jedoch noch nicht geschlagen. In der Schlussminute der regulären Spielzeit segelte ein Freistoß von rechts in den Strafraum, ein MTV-Spieler köpfte gegen Maghorn im Torraum den Ball zum vermeintlichen 2:2 ins Netz. Schiedsrichter Yannik Zimmer entschied jedoch auf Foul an SVG-Keeper Ricardo Maghon und nahm den Treffer zurück. „Wir machen nach einem Standard sogar noch das 2:2, was der Schiri dann zurücknimmt, was ich nicht so richtig nachvollziehen kann“, ärgerte sich Bolz. „Wenn man in der 90. das 2:2 macht und das zurückgenommen wird, dann ist man natürlich extrem enttäuscht.“

Evan Keinz (SVG Pönitz), hier im Bodenkampf gegen Björn Kastner (MTV Däischenhagen), machte ein gutes Spiel. Hinten lennart Balzereit. – Foto: © 2026 Ismail Yesilyurt