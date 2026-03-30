„Hart erarbeitet" – Forstinning siegt klar gegen Bruckmühl

Der VfB Forstinning marschiert in der Bezirksliga Ost weiter vorne weg. – Foto: Marc Marasescu

Weiterhin keine Blöße gibt sich der VfB Forstinning als Spitzenreiter der Bezirksliga Ost. Auch gegen den abstiegsbedrohten SV Bruckmühl siegte die Mannschaft von Trainer Gery Lösch am Ende sicher mit 3:0 und bleibt hauchdünn mit einem Punkt Differenz vor dem FC Aschheim ganz oben. Der hartnäckige Konkurrent siegte ebenfalls 3:0 gegen den FC Peterskirchen.

Allerdings bekam der VfB die drei Punkte nicht einfach von den Gästen aus dem Rosenheimer Landkreis geschenkt. Im Gegenteil. „Das war hart erarbeitet. Der SV hat in der ersten Halbzeit viel Aufwand betrieben, viel zugelaufen. Und wir hätten auch in Rückstand geraten können“, analysierte Lösch den ersten Durchgang. Tatsächlich besaßen die Gäste auch nach Meinung ihres Trainers Mike Probst in den ersten 30 Minuten die klareren Chancen, doch Endi Kola als Vertreter von VfB-Keeper Michael Heidfeld (verletzt) zeigte sich einmal bei einer Doppelchance (29.) und gegen den heranstürmenden Lukas Steidl aufmerksam. „Schade, dass wir uns nicht mit einem Tor belohnen. Bei einem 1:0 für uns bekommt das Spiel einen ganz anderen Charakter“, beklagte Probst den fehlenden Abschlusserfolg.