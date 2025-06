»Hart arbeiten«: Schalding-Trainerteam bleibt, Test-Kracher vs. Jahn

Auch abseits des Spielfelds setzt der SVS auf Kontinuität. Neben Cheftrainer Stefan Köck und Teammanager Jürgen Fuchs startet der SVS mit dem bewährten Trainerteam in die neue Saison. Josef Holler bleibt in seiner Rolle als Co-Trainer, während Markus Gallmaier weiterhin als spielender Co-Trainer fungiert. Das Torwart-Trainerteam mit Max Brandl, Michael Ammerl und Roland Weidinger bleibt ebenfalls unverändert bestehen. Auch die Physiotherapeutinnen Susanne Penzkofer und Kathi Eckmüller bleiben weiterhin an Bord. Und natürlich ist auch die gute Seele der Mannschaft, Betreuer Franz Sagolla, wieder mit dabei. "Wir sind nach wie vor sehr gut aufgestellt und werden ab Montag hart arbeiten, um für die anstehende Bayernliga-Saison das Maximum herauszuholen", so Markus Clemens, stellvertretender Vorsitzender des SVS.







Testspiel-Highlight gegen den SSV Jahn Regensburg