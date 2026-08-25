Harsum setzt Ausrufezeichen – Giesen stürzt von der Spitze So verlief der 4. Spieltag der Bezirksliga Hannover 4. von FD · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

Auch Newroz Hildesheim darf sich über 3 Punkte freuen – Foto: SV Bruchhausen-Vilsen

Der vierte Spieltag der Bezirksliga Hannover 4 hat das Tabellenbild erstmals deutlich verändert. Während der TSV Giesen seine erste Saisonniederlage hinnehmen musste, setzte sich der SV Blau-Weiß Salzhemmendorf mit dem vierten Sieg im vierten Spiel an die Spitze. Auch der SC Harsum überzeugte im direkten Duell mit dem SV Alfeld. Am Tabellenende bleibt der TuS Hasede ohne Punkt.

Der MTV Almstedt bleibt in der neuen Saison ungeschlagen, musste sich gegen die SG Ambergau / SV Bock.2007 allerdings mit einem torlosen Remis begnügen. In einer Partie ohne Treffer verpassten es die Gastgeber, ihre bislang makellose Defensivbilanz auszubauen. Mit sechs Punkten aus vier Spielen steht Almstedt dennoch weiterhin im oberen Mittelfeld. Ambergau kommt nach zwei Niederlagen zum Saisonauftakt inzwischen auf zwei Unentschieden und wartet weiter auf den ersten Sieg.

Lange sah es nach einem knappen Erfolg für Schliekum aus. Erst in der Nachspielzeit nahm die Begegnung jedoch noch einmal Fahrt auf. Agbodo brachte die Gastgeber in der 91. Minute in Führung, ehe Ismail nur eine Minute später den Ausgleich für Ochtersum erzielte. Damit verpasste Schliekum den zweiten Saisonsieg und steht nun bei vier Punkten. Ochtersum holte ebenfalls einen Zähler und bleibt mit fünf Punkten im Mittelfeld.

Der TSV Giesen hat seine perfekte Bilanz eingebüßt. Nach drei Siegen zum Auftakt kassierte der bisherige Spitzenreiter gegen den SV Newroz Hildesheim eine deutliche 1:4-Heimniederlage. Seblene und Kunytskyi brachten die Gäste bereits in der ersten Hälfte mit 2:0 in Führung. Eike verkürzte kurz vor der Pause, doch Abdul und Wolter sorgten nach dem Seitenwechsel für klare Verhältnisse. Giesen bleibt mit neun Punkten zwar an der Tabellenspitze, muss diese Position nun aber mit mehreren Konkurrenten teilen.

Der Fehlstart des TuS Hasede setzt sich fort. Gegen den ebenfalls schwach gestarteten Aufsteiger aus Ahrbergen musste die Mannschaft die vierte Niederlage im vierten Spiel hinnehmen. Krüger brachte die Gäste früh in Führung, Pilske erhöhte kurz nach der Pause auf 2:0. Keßler gelang nur zwei Minuten später der Anschlusstreffer, der Ausgleich blieb Hasede jedoch verwehrt. Mit lediglich vier erzielten Toren und bereits 13 Gegentreffern bleibt der TuS Tabellenletzter.

Der FC Eldagsen hat seinen zweiten Saisonsieg eingefahren. Vespermann brachte die Gäste früh in Führung, doch Drispenstedts Spielertrainer Siala sorgte nur zwei Minuten später für den Ausgleich. In der Folge entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der Meyer in der 71. Minute den entscheidenden Treffer für Eldagsen erzielte. Der FC klettert damit auf Rang sechs und hat sieben Punkte aus vier Begegnungen gesammelt.

Türk Gücü Hildesheim bleibt in der Spitzengruppe. Taha Bash brachte die Gäste in der ersten Halbzeit in Führung, ehe Genc für Himmelsthür noch vor der Pause ausglich. Nach dem Seitenwechsel stellte Halimi den alten Abstand wieder her. Kital machte in der fünften Minute der Nachspielzeit endgültig alles klar. Mit nun neun Punkten aus vier Spielen gehört Türk Gücü weiterhin zu den Mannschaften an der Tabellenspitze. Himmelsthür musste dagegen die zweite Niederlage der Saison hinnehmen.

Der SC Harsum hat das Spitzenspiel für sich entschieden und sich damit auf neun Punkte verbessert. Weiss brachte die Gastgeber in der 24. Minute in Führung, Weiser legte noch vor der Pause nach. Alfeld kam durch König in der 74. Minute noch einmal heran, doch nur drei Minuten später stellte Schulze den alten Abstand wieder her. Harsum feierte damit den dritten Sieg im vierten Spiel und steht punktgleich mit Giesen, Salzhemmendorf und Türk Gücü auf den vorderen Plätzen.