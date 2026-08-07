Harsum gegen Ambergau eröffnet die Saison – Giesen empfängt Aufsteiger

Den Auftakt der neuen Saison bestreiten zwei Mannschaften, die die vergangene Spielzeit im oberen Tabellenmittelfeld abgeschlossen haben. Der SC Harsum beendete die Saison auf Rang sieben, Ambergau landete als Vierter sogar noch davor. Beide Teams wollen sich früh in der Spitzengruppe etablieren und mit einem Erfolgserlebnis starten. Das Eröffnungsspiel bietet somit direkt einen ersten Härtetest für zwei ambitionierte Mannschaften.

Heute, 14:00 Uhr MTV Almstedt MTV Almstedt SV Newroz Hildesheim SV Newroz H 14:00 PUSH

Der MTV Almstedt beginnt die neue Spielzeit mit einem Heimspiel gegen Aufsteiger SV Newroz Hildesheim. Nach einer durchwachsenen Vorsaison und personellen Veränderungen wollen die Gastgeber einen gelungenen Neustart hinlegen. Newroz reist dagegen mit viel Euphorie aus der Aufstiegssaison an und dürfte versuchen, gleich zum Auftakt ein Ausrufezeichen zu setzen.

Für Vizemeister TSV Giesen beginnt die Saison mit einem Heimspiel gegen den zweiten Aufsteiger SC Münchhausen-Bodenwerder. Nachdem Giesen in der vergangenen Spielzeit den Titel nur knapp verpasst hatte, zählt die Mannschaft erneut zu den Favoriten auf die Meisterschaft. Bodenwerder möchte sich dagegen möglichst schnell an das höhere Niveau der Bezirksliga gewöhnen und dem Favoriten Paroli bieten.

Zum Hildesheimer Stadtduell empfängt Germania Ochtersum den SV Türk Gücü Hildesheim. Während Ochtersum nach dem Aufstieg zunächst den Klassenerhalt im Blick haben dürfte, möchte Türk Gücü nach einer schwierigen vergangenen Saison einen besseren Start erwischen. Lokalduelle besitzen jedoch häufig ihre eigenen Gesetze, sodass ein umkämpftes Spiel zu erwarten ist.

Mit dem FC Eldagsen gastiert ein weiterer Aufsteiger in Himmelsthür. Die Gastgeber konnten die vergangene Saison nach einer starken Schlussphase versöhnlich beenden und wollen diesen Schwung mitnehmen. Eldagsen steht hingegen vor seiner ersten Bezirksliga-Partie und wird versuchen, sich direkt konkurrenzfähig zu präsentieren.

Morgen, 15:00 Uhr SC Drispenstedt 1911 Drispenstedt TuS Hasede 1928 TuS Hasede 15:00 PUSH

Der SC Drispenstedt kehrt als Aufsteiger in die Bezirksliga zurück und empfängt zum Auftakt den TuS Hasede. Die Gäste haben ihren Kader im Sommer deutlich umgebaut und möchten sich nach einer Saison im unteren Mittelfeld weiterentwickeln. Drispenstedt setzt dagegen auf die Euphorie des Aufstiegs und hofft auf einen erfolgreichen Einstand vor heimischem Publikum.

Auch in Ahrbergen treffen zwei Aufsteiger aufeinander. Beide Mannschaften starten mit identischen Voraussetzungen in die neue Saison und wollen sich möglichst schnell von den Abstiegsrängen fernhalten. Das direkte Duell bietet beiden Teams die Chance, gleich die ersten wichtigen Punkte einzufahren.