Harsum gegen Afferde am Donnerstagabend

– Foto: Nicole Seidl

Noch bevor der reguläre 27. Spieltag ausgetragen wird, rückt in der Bezirksliga Hannover 4 bereits eine Partie des 28. Spieltags in den Fokus. Am Donnerstagabend empfängt der SC Harsum um 19:30 Uhr den SV Eintracht Afferde. Die vorgezogene Begegnung bringt zwei direkte Tabellennachbarn zusammen, die zuletzt unterschiedliche Entwicklungen genommen haben.

Harsum geht als Tabellensiebter in die Partie, musste zuletzt jedoch einen Dämpfer hinnehmen. Die knappe 1:2-Niederlage gegen Spitzenreiter Neuhof zeigte zwar eine ordentliche Leistung, offenbarte aber einmal mehr Schwierigkeiten im Umgang mit spielstarken Gegnern. Zuvor hatte sich die Mannschaft mit stabilen Ergebnissen im oberen Mittelfeld festgesetzt und verfügt weiterhin über eine solide Defensive. Im heimischen Umfeld wird Harsum versuchen, wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden.

Afferde reist mit Rückenwind an. Der Auswärtssieg beim FC Pyrmont zuletzt war ein deutliches Signal im Kampf um die oberen Tabellenplätze. Die Mannschaft agierte dabei effizient und defensiv kompakt, was bereits in den Wochen zuvor ein entscheidender Faktor war. Mit aktuell 39 Punkten liegt Afferde nur knapp hinter Harsum und kann mit einem Erfolg direkt vorbeiziehen.