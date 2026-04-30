Harsum fordert Neuhof am Mittwochabend

– Foto: Nicole Seidl

Am 26. Spieltag der Bezirksliga Hannover 4 richtet sich der Blick auf ein Duell mit klaren Vorzeichen, aber offenem Ausgang: Der SC Harsum empfängt den Tabellenzweiten SV Blau-Weiß Neuhof 1930 – eine Partie, die sowohl für das Aufstiegsrennen als auch für die Ambitionen der Gastgeber richtungsweisend ist.

Harsum geht mit stabiler Form in die Begegnung. Der deutliche 3:0-Erfolg gegen Türk Gücü zuletzt bestätigte die Entwicklung der Mannschaft, die sich nach einer zwischenzeitlichen Schwächephase wieder gefangen hat. Mit aktuell 42 Punkten rangiert das Team im gesicherten oberen Mittelfeld, hat aber den Anschluss an die Spitzengruppe noch nicht vollständig verloren. Gerade auf heimischem Platz präsentiert sich Harsum regelmäßig kompakt und zweikampfstark.

Neuhof reist dagegen mit klarer Zielsetzung an. Punktgleich mit Tabellenführer FC Pyrmont steht die Mannschaft unter Druck, im Titelrennen keine weiteren Zähler liegen zu lassen. Der jüngste 4:1-Erfolg gegen Lamspringe unterstrich die offensive Qualität, zugleich zeigte die Mannschaft in den vergangenen Wochen eine insgesamt konstante Punkteausbeute. Allerdings offenbarte Neuhof auch phasenweise defensive Anfälligkeiten, die gegen strukturierte Gegner wie Harsum ins Gewicht fallen können.